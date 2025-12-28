蘆洲長安停車場及人行道工程 陳啟能現勘把關最新進度

248251228a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員陳啟能近日與服務處執行長陳俊維前往現場，盯緊蘆洲區長安立體停車場與民族路人行道的工程進度。陳啟能指出，原有的機械式停車場正翻修為地上8層、地下1層的現代化立體建築，未來將提供382個汽車位。目前施工進度已達70.21%，比預期超前1.9%，預計2026年10月8日完工，要解決在地鄉親長久以來的停車難題。

這項總經費約7.1億元的重大建設，在安全工法上也相當講究。陳啟能說明，工程特別保留既有的基礎與連續壁，就是為了在施工過程中降低開挖風險，確保周邊鄰房結構不受影響。現場更引進智慧化噴漆機器人，由自動化系統一條龍處理批土與磨平，陳啟能強調，科技導入不只能提升精準度，更能讓公共工程的施工品質與安全性雙雙升級。

廣告 廣告

248251228a04

除了停車空間，陳啟能對行人的路權也同等重視。陳俊維表示，蘆洲區民族路人行道改善已進入最後階段，改善範圍從三民路延伸至民族路85巷，總長約810公尺。這次工程並非單純修路，而是同步完成電桿下地與無障礙設施優化，並設置行人庇護島，陳俊維指出，目標是讓行人不再需要與車輛搏命搶道，全案預定今(2025)年底就能完工。

陳啟能指出，停車空間與用路安全都是市民每天睜開眼就要面對的民生大事，這些基礎建設雖然無法1天就看到成果，但透過服務團隊一步一腳印的監督，才能確保細節不出錯。他表示，從停車場的結構耐震到人行步道的動線規劃，他與陳俊維都會緊盯各局處落實，讓每一筆公帑都轉化為市民看得見、用得到的便利。

陳啟能強調，打造更友善的蘆洲交通環境是團隊不變的初衷。他會持續追蹤後續的所有施工細節，確保長安立體停車場與民族路改善案都能如期交付，讓蘆洲鄉親早日享有現代化的智慧停車空間與更安全、舒適的步行路廊，讓大家不論開車或步行，出入都能感受到實質的改善。

照片來源：新北市議員陳啟能臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

強化山坡地防災作為 新北農業局巡檢工地守護居住安全

新北三重運動中心明年3月重啟 顏蔚慈推「皮拉提斯」設備現代化

【文章轉載請註明出處】