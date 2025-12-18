蘆洲長安停車場 明年完工

新北市長侯友宜（前排中）18日視察蘆洲長安立體停車場工程，工程進度逾70％，力拚明年10月完工。（張鎧乙攝）

新北市長侯友宜18日視察蘆洲長安立體停車場工程時指出，工程進度已超過7成、且超前時程，預計民國115年10月完工。市府投入近96億元提升三蘆地區停車量能，也將蘆洲長安立體停車場結合社區服務，打造多功能建設。

侯友宜指出，三重、蘆洲屬於高度成熟的老舊社區，生活圈緊密連結、人口密集，停車需求長期吃緊。市府持續加大停車建設力道，上任以來，三重、蘆洲地區共規畫興建17座立體停車場，目前已有7座完工啟用、8座施工中、2座進入規畫設計階段，總投入經費近96億元，新增5429格汽車位及4903格機車位，希望有效改善居民停車困擾。

侯友宜指出，長安立體停車場位於蘆洲市中心，原址為老舊機械式停車場，設施老化、使用不便，市府於113年啟動改建工程，拆除原有結構後，興建地下1層、地上8層的立體停車場，總經費約7.2億元，其中1.3億元獲中央前瞻計畫補助，其餘由市府停車管理基金自籌。完工後，可提供382格汽車停車位，並在1樓設置老人共餐與活動空間，兼顧停車需求與社區服務，落實公共設施多目標使用。

交通局補充，工程自113年3月動工以來，施工團隊克服缺工缺料等挑戰，持續嚴格控管工程品質與進度，並同步加強工區汙染防制、職業安全衛生管理及圍籬美化，營造友善、安全的施工環境。該工程更榮獲新北市「友善建築工地」一般建築組優等獎，是本屆唯一獲獎的政府機關工程，目前實際進度達70％以上，較原訂期程超前近2％，目標於明年10月完工啟用。

議員李余典會勘關切斜坡停車安全問題。對此，交通局說明，停車場內部斜坡坡度皆控制在12度以下，符合相關法規與設計規範，並設有擋車板、防滑設計及多重警示標誌，經過實測具備足夠安全係數，確保民眾使用安心。

李余典建議，該區鄰近小吃商圈、人流熱絡，公共建設若能兼顧機能與城市美學，才能真正融入地方生活。