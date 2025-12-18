蘆洲長安立體停車場工程 侯：投入近96億提高三蘆停車量能

(記者謝政儒新北報導)蘆洲長安立體停車場原為老舊機械式停車場，因應地方停車需求，市府去（113）年啟動改建工程，規劃地下1層、地上8層的立體停車場。新北市長侯友宜今（18）日視察工程進度並表示，市府投入近96億元提升三蘆地區停車量能，也將蘆洲長安立體停車場結合社區服務，打造多功能的建設。







侯友宜表示，推動停車場建設的目標是讓市民在日常生活中能有安全、便利的停車空間，優化整體生活品質。蘆洲長安立體停車場總經費約7.2億元，目前工程進度已達70%，預計明（115）年10月完工，完工後可提供382格汽車停車位，1樓也設置老人共餐活動空間，不僅緩解在地停車需求，亦提供社區服務。



侯友宜指出，自上任以來，新北市已興建121座停車場，包含27座立體停車場與94座平面停車場，其中在三重、蘆洲地區興建的17座立體停車場，已有7座完工啟用、8座施工中、2座進入規劃階段。市府投入近96億元，為三蘆地區新增5,429格汽車停車位與4,903格機車停車位，相信有助於在地交通，也提高停車的便利性。



交通局補充，蘆洲長安立體停車場工程由市府停管基金自籌5.9億元，並爭取前瞻計畫補助1.3億元，施工期間嚴格把關工程品質與進度，也同步加強工區安全、污染管制及周邊環境維護，完工後將導入智慧化停車管理系統，強化三蘆地區停車服務。