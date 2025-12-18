蘆洲長安立體停車場明年十月完工 停車更便利、社福加分

蘆洲長安立體停車場力拚明年十月完工。（示意圖／新北交通局提供）

▲蘆洲長安立體停車場力拚明年十月完工。（示意圖／新北交通局提供）

新北市長侯友宜今（十八日）視察蘆洲長安立體停車場工程進度表示，面對人口成長與停車需求，新北持續加速停車空間建設。上任以來，市府已新建完成一百二十一座停車場，其中立體停車場二十七座、平面停車場九十四座，合計提供三萬四千二百一十一個汽車位、九千二百三十九個機車位，同步推動智慧化停車服務，結合人本交通理念，打造友善城市環境。

蘆洲長安立體停車場總經費約七‧二億元，其中獲前瞻計畫補助一‧三億元，市府停管基金自籌五‧九億元。停車場規劃為地下一層、地上八層，可提供三百八十二格汽車位，一樓並設置老人共餐活動空間，兼顧社區服務，落實公共設施多目標使用。

侯友宜指出，該工程自去（一一三）年三月動工以來，交通局與施工團隊克服缺工缺料挑戰，加強工區污染管制、安衛工作及圍籬美化，營造安全友善施工環境。工程不僅榮獲新北友善建築工地一般建築組優等，更是本屆唯一獲獎政府機關工程，目前進度已逾七成，較原訂時程提前，目標於明（一一五）年十月完工。

侯友宜強調，三重、蘆洲建設緊密連結，人口逐年成長，持續加大停車建設力道。上任以來兩區共規劃十七座立體停車場，其中七座已完工啟用，八座施工中，另二座進入規劃設計。共投入近九十六億元，創造五千四百二十九格汽車位、四千九百○三格機車位，持續提升三蘆地區停車便利性與服務品質。