蘆洲長安立體停車場獲優等獎

蘆洲長安立體停車場工程榮獲「新北市友善建築工地」一般建築組優等，新北市長侯友宜二十九日頒獎予以肯定。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市友善建築工地評選二十九日頒獎，蘆洲長安立體停車場工程榮獲一般建築組優等，為所有參選工程中唯一政府機關獲獎工程；交通局長鍾鳴時表示，施工團隊不僅克服缺工缺料，努力確保工程品質和進度，並加強工區汙染管制、安衛工作及圍籬美化等，創造友善的建築工地場域，更讓工程進度得以超前，力拚明年底完工啟用。

由新北市環保局與工務局共同舉辦的「新北市友善建築工地」評選活動，為提升轄內建築業者強化建築工程的施工友善管理、污染防制與安全衛生管理措施，並重視企業永續發展（SDGs）責任與建立友善工作環境；今年度經評選出高層建築組、一般建築組等七件獲獎工程，其中，蘆洲長安立體停車場工程榮獲一般建築組優等，是所有參選工程中唯一政府機關獲獎工程。上午由交通局與施工團隊宏民營造有限公司、大一聯合建築師事務所共同出席領獎。

交通局停車管理科科長吳清哲指出，蘆洲長安立體停車場工程總工程經費七億一千九百七十八萬元，前瞻補助一億三千二百萬元，為地下一層、地上八層，規劃三百八十二格小型車停車位。

吳清哲表示，蘆洲長安立體停車場於一一二年七月動工時，遇到物價上漲，造成缺工缺料，導致工程進度稍受影響，但是經過交通局與施工團隊克服難關、努力挺進，工程進度得以超前，力拚明年底完工啟用。

交通局表示，新北市前瞻停車場核定二十八案，目前已完工十九座為全國最多，市府有信心及決心持續推動停車場建設，並秉持一步一腳印、認真努力，持續為市民打造最優質的停車環境和服務。