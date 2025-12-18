蘆洲長安立體停車場進度逾7成 完工可供382格車位、老人共餐空間

新北市長侯友宜表示，停車場規劃為地下1層、地上8層，完工後可提供382格汽車停車位，並於1樓設置老人共餐活動空間，兼顧停車需求與社區服務，落實公共設施多目標使用，目標於明年10月完工。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕因應人口成長與停車需求攀升。市長侯友宜今(18日)前往視察蘆洲長安立體停車場工程進度表示，該停車場總經費約7.2億元，其中獲前瞻計畫補助1.3億元，其餘5.9億元由市府停管基金自籌。停車場規劃為地下1層、地上8層，完工後可提供382格汽車停車位，並於1樓設置老人共餐活動空間，兼顧停車需求與社區服務，落實公共設施多目標使用，目標於明年10月完工。

交通局停車管理科長吳清哲指出，該工程自去年3月動工以來，交通局與施工團隊克服缺工缺料等挑戰，嚴格把關工程品質與進度，同時加強工區污染管制、安衛管理及圍籬美化，營造安全、友善的施工環境。目前整體進度已超過70％，較原定時程提前，目標於明年10月完工。

侯友宜表示，三重與蘆洲發展緊密相連，人口逐年增加，市府持續加大停車建設力道。上任以來，三重、蘆洲共規劃興建17座立體停車場，其中三重商工、公37、重陽公園、興穀國小一期與二期、蘆洲永康公園及光榮國小等7座已完工啟用；蘆洲湧蓮寺、長安立體、三重興華公園、玫瑰公園、信義公園、第二行政中心及三重段、光華段社宅共構停車場等8座持續施工中，另五華國小及第二圖書館停車場也進入規劃設計階段。市府在三蘆地區共投入近96億元，新增5429格汽車停車位及4903格機車停車位，持續提升停車便利性與服務品質。

侯友宜說，隨著人口持續成長，市府積極擴充停車空間，上任以來已新建完成121座停車場，其中立體停車場27座、平面停車場94座，合計提供3萬4211個汽車停車位及9239個機車停車位，並全面導入智慧化停車服務，結合人本交通理念，打造更友善的城市環境。

針對民眾關心的斜坡停車安全問題，議員李余典詢問交通局表示，相關設計皆符合規範，坡度控制在12度以下，已完成測試並具安全係數，同時設有防撞設施，避免車輛碰撞牆面，並將加強警示設計，以確保使用安全。

蘆洲長安立體停車場斜坡路。(記者羅國嘉攝)

蘆洲長安立體停車場規劃為地下1層、地上8層，完工後可提供382格汽車停車位，並於1樓設置老人共餐活動空間。(記者羅國嘉攝)

