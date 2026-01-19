蘆洲雙亡夫妻高齡賣蔥油餅維生 逃逸兒遭起底「啃老」

即時中心／林韋慈報導

新北市蘆洲區昨（18）日驚傳一起血泊命案。警方獲報到場後，發現一對夫妻陳屍住處，因同住的兒子案發後失聯，遭認定涉有重嫌，蘆洲警分局目前正全力追緝中。據了解，鄰居曾於17日晚間聽見屋內傳出夫妻哀號、求救聲，目前兒子背景也遭起底。







據悉，死者為67歲廖姓男子及75歲許姓女子，夫妻倆平日以發財車在三重溪尾一帶販售蔥油餅維生，居住於蘆洲一處租屋處，月租約一萬元。房東表示，夫妻在該處已租屋長達30年，並與現年30歲的兒子同住。

至於失聯中的嫌犯為夫妻獨生子，平日無固定正當工作，過去曾因毒品案件遭裁罰，但無前科紀錄，也未有家暴通報。該男子多以打零工維生、生活不穩定。警方初步研判，案發時疑似持開山刀對父母行凶，但實際動機仍待進一步釐清。

此次事件曝光是因為廖男的表妹周日欲找哥哥泡茶，撥打手機無人接聽，直接到住處找人，卻發現手機鈴響，但無人應門。報案後，警方找來鎖匠與里長一同破門，才發現這起驚人血案，警方也正全力緝捕兇嫌到案。

