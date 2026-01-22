社會中心／綜合報導

這個月19號，發生在新北市蘆洲地區的〝逆子弒雙親〞命案，下午，檢警會同法醫相驗解剖，死者家屬低調現身，神情哀戚，不發一語。據了解，死者傷勢集中在後腦、背部、四肢，媽媽頭部凹陷，疑似遭鈍器重擊，爸爸手部則有防禦性刀傷，研判一度和兒子有激烈反抗。

蘆洲雙屍命案，死者家屬神情哀戚，來到板殯，準備解剖相驗，大家全身包緊緊，天氣冷，心、更冷！

面對鏡頭、不發一語，因為已經痛到講不出話來，家屬們萬萬沒想到，老夫妻一生辛苦賺錢，把獨子養大，卻慘遭逆子殺害。

蘆洲雙屍命案解剖 父"手部防禦性刀傷"研判與兒有激烈對抗。（圖／民視新聞）檢方初步勘驗，老夫妻一共身中37刀，其中爸爸24刀、媽媽13刀，幾乎刀刀見骨，傷勢集中在後腦、背部、四肢，媽媽甚至頭部凹陷，疑似遭鈍器重擊，爸爸的手則有防禦性刀傷，研判一度和兒子有激烈反抗。

蘆洲雙屍命案解剖 父"手部防禦性刀傷"研判與兒有激烈對抗。（圖／民視新聞）法醫高大成在事發隔天研判，逆子行兇的狀況，而警方在第一時間抵達案發現場，死者夫妻兩人血流滿地，讓警方要採證時，幾乎沒有立足之地，嫌犯下手的37刀，刀刀兇殘、殺意堅決，讓人不寒而慄。

