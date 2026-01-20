蘆洲雙屍命案 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親

警方在新莊逮捕他，並帶回分局偵訊，案件仍在調查中。(圖:蘆洲分局提供)

▲警方在新莊逮捕他，並帶回分局偵訊，案件仍在調查中。(圖:蘆洲分局提供)

新北市蘆洲區十七日晚間發生雙屍命案，六十七歲的廖姓男子與七十五歲的妻子許姓於十八日被發現陳屍租屋處，身中數十刀。警方鎖定三十六歲獨子廖聰賢涉案，並於十九日晚間在新莊逮捕他。檢警勘驗發現，夫妻倆頭部重創，雙手有防禦性刀傷，疑似生前試圖抵擋攻擊。

廖夫妻在三重擺攤賣蔥油餅維生，直到十八日上午，許女的妹妹未等到他們，聯繫廖男的表妹查看，發現夫妻倆倒臥在客廳，已無生命跡象。警方接報後，初步檢驗顯示夫妻共中三十七刀，傷口深可見骨。

廣告 廣告

廖嫌退伍後無正當工作，沉迷手遊，靠零工維生，主要依賴父母每月五千元的零用錢，因為覺得太少而多次索要，導致親子關係緊張。對父母的嚴格管教不滿，他購買開山刀預謀殺人。廖嫌與父母爭吵後，持刀砍父親二十四刀、母親十三刀，手段殘忍，見兩人倒地後逃逸。警方於十九日晚六時在新莊逮捕他，並帶回分局偵訊，案件仍在調查中。

檢警鎖定廖聰賢，逮捕後，並在其遺棄的機車內找到凶器。調查顯示，廖聰賢與父母爭吵後持刀砍殺，案件將依殺害直系親屬罪移送法辦，相關情況仍待釐清。