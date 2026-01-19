蘆洲雙屍命案！ 夫妻中逾10刀亡 「兒失聯」涉重嫌

新北市 / 綜合報導

新北市蘆洲區中山一路巷弄內一處民宅，昨(18)日傳出雙屍命案，一對夫婦被發現時，身中十多刀倒臥客廳，根據了解，夫婦平時在鄰里間相當活躍，但昨日一早就聯繫不上人，親友擔心於是找來鎖匠及里長破門，才發現兩人早已陳屍家中，警方調閱監視器，發現兩人兒子17日晚間騎車離開，目前聯繫不上，涉有重嫌在逃，全力追緝中。

男子神情自若快步走出公寓大門，轉眼間就跨上機車揚長而去，沒有一絲慌張誰也沒想到，他其實剛剛才手刃雙親，深綠色的大門，被拉上兩條大大的封鎖線，事發在新北市蘆洲區一處巷弄民宅，住在裡面的廖姓夫婦，親戚一直聯絡不到人。

昨日他們到住家找人聽到手機鈴聲，卻遲遲無人接聽，破門才發現對廖姓夫婦，身中10多刀倒臥客廳死亡，而他們的兒子卻不見蹤影，房東說：「聽到吵雜聲音，就是有一個年紀比較大女人的喘氣聲，之後就沒有聲音了。」附近鄰居說：「我只看到昨天很多警察來，有嚇到啊，他們兩夫妻人真的很好，有時候我們這邊有人要停車就跟他借，他們夫妻都很好，都說你們停沒關係。」

時間回到事發當晚，廖姓死者提著塑膠袋回到住家，這也是鏡頭捕捉到他的最後身影，這個時間點是17日晚上9點多，期間有鄰居聽到爭吵聲隨後還有女子尖叫聲，9點半監視器拍下兒子騎車離開，還變換交通工具，將有開山刀的機車棄置於三重，10點改搭計程車在新北市下車後步行逃逸。

而這名36歲的廖姓男子，10年前曾有毒品才罰紀錄，平時偶爾打零工是啃老族，還沈迷網路遊戲，究竟是什麼原因犯下弒親命案，警方持續釐清動機，新北市警局蘆洲所長許哲源說：「(報案人)聯繫渠親友聯繫不上，擔心不測，遂會同警方及鎖匠開門進入查看，進門後發現一男一女倒臥客廳，已明顯死亡，身上有明顯刀傷。」根據了解這戶人家，在這租房20-30年，從來沒有家暴通報紀錄，如今夫婦在住家死亡，前一晚還發生激烈爭吵，失聯的兒子警方研判涉有重嫌，正全力追緝犯嫌釐清動機。

