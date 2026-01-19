蘆洲雙屍命案！ 7旬夫婦身中逾10刀 倒臥客廳慘死

新北市 / 綜合報導

新北市蘆洲區中山一路巷弄內一處民宅，17日晚間傳出雙屍命案，一對近7旬的夫婦身中十多刀，倒臥客廳明顯死亡。隔天夫妻二人親友聯繫不上人，與鎖匠里長一同破門，這才讓事件曝了光。警方調查，兩人的獨生子涉有重嫌，被發現17日事發當天不僅騎車離開現場，將有開山刀的機車棄置在三重街頭，轉搭乘計程車後步行逃逸，警方全力追緝、釐清案情。

女子在公寓大門前，邊講電話邊焦急的不斷轉圈，怎麼樣都聯絡不上姊姊心急如焚，找上鎖匠及警方一同破門，但一進門就發現姐姐、姐夫身中10多刀，刀刀致命倒臥客廳，已經明顯死亡。

深綠色的大門，被拉上兩條封鎖線，事發在17日晚上9點多，新北市蘆洲區一處巷弄民宅，監視器拍下當時廖姓死者，從宮廟辦完事回家，而這竟成了他的最後身影。

廖姓夫婦房東說：「聽到吵雜聲音，然後就是有一個，年紀比較大的女人的喘息聲，之後就沒有聲音了。」理髮廳老闆說：「他老婆每個禮拜天都會來這裡洗頭，她妹妹一直打電話問我說，我姊有沒有來洗頭，我說沒有，(妹妹說)怎麼電話都打不通，然後後來她自己很緊張就過來這邊看，就找警察來開門。」

身穿宮廟自製T恤，面對鏡頭沒有表情，他就是夫婦的獨生子，疑似在17日手刃雙親，案發後被監視器拍下，快步跨上機車，騎車離開現場神情自若。警方追查，找到他棄置在三重路邊的機車，車廂內還留有有開山刀，廖姓嫌犯再換乘計程車，最後下車步行不斷繞行後，一路往南逃逸，增加警方辦案難度。

新北市警局蘆洲所長許哲源說：「(廖姓死者)手明顯有接刀的刀傷，女死者的頭部有嚴重的挫傷。」法醫高大成說：「這就是那種防禦狀態，通常說，你拿刀砍我，我就接起來，這種通常都是親人才會這樣，如果不是親人，人很壞，你就不會接，就會趕快閃了。」

根據了解廖姓嫌犯36歲，卻還沒有工作窩在家當啃老族，據了解他砍殺父母共37刀，且都是致命部位，究竟什麼樣的深仇大恨，讓他選擇痛下殺手，警方全力追緝犯嫌釐清動機。

