蘆洲雙屍夫妻賣蔥油餅維生 逆子無業啃老疑討嘸錢手刃雙親

新北市蘆洲廖姓夫妻昨（18日）被發現陳屍家中，疑遭啃老逆子殺害，目前警方正在追查嫌犯。死者夫妻平日賣蔥油餅維生，生活單純，但同住的兒子遊手好閒，偶爾打零工，過去有毒品前科，不排除是為錢痛下殺手，但詳細殺人動機仍待警方緝捕嫌犯到案後才能釐清。

據了解，廖男夫妻2人平常在三重溪尾一帶，用小貨車賣蔥油餅維生，每天早上10天就出門做生意，賣完即返家，生活十分單純，發生命案的住所為承租，已在該處居住30多年，每月房租1萬元，應是老租客，所以一直以來房東都沒有漲租。

嫌犯廖子為2人獨子，與雙親同住，平日遊手好閒，只會偶爾打零工，多半時間都無所事事，在家啃老，過去曾因吸毒遭到裁罰，目前不排除是為了金錢問題與父母發生衝突，進而手刃雙親，但詳細案情及犯案動機，仍待嫌犯落網後才能釐清。



