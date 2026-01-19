蘆洲雙屍案廖父賣蔥油餅兼當乩童 幫人問事解惑卻沒算到弒親死劫

死者除了賣蔥油餅也在宮廟擔任乩童幫民眾問事。翻攝畫面

新北市蘆洲廖姓夫妻前（17日）晚間疑遭逆子砍死，陳屍家中客廳，直到隔天才因表妹找不到人，報案請警方協助，案件才曝光。而死者廖男除了在三重靠小貨車賣蔥油餅外，他另外一個身分也曝光，就是跟陳姓表妹一起在宮廟中幫人問事，廖男為乩童，案發當天他疑似剛從宮中返家，即遭遇橫禍。

死者與表妹在蘆洲開設神探供民眾問事。呂健豪攝

據了解，廖姓夫妻2人生活單純，向房東承租蘆洲中山一路的住處以居住超過30年，平日靠著小貨車在三重賣蔥油餅維生，每天早上10點出門做生意，賣完即返家，過去還曾被YouTuber訪問過，已經營超過35年，在當地算是小有名氣的平價美食。

除了賣蔥油餅外，廖男也被發現跟陳姓表妹在蘆洲開設神壇，由廖男擔任乩童幫民眾問事，根據神壇臉書資料，廖男每週二、四、六晚間7點會在神壇替民眾服務，因此案發當晚9點多返家時，他應該剛結束神壇問事的工作，不過千算萬算卻沒算到自己將遇劫難，命喪自己兒子刀下。



