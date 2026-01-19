蘆洲雙屍案死者生前擺攤畫面曝 Google Maps已變「永久歇業」

蘆洲雙屍命案的死者廖氏夫妻慘遭獨子殺害，許多網友表達不捨。翻攝Google Maps

新北市蘆洲發生駭人聽聞的雙屍命案，67歲廖姓夫妻疑遭36歲獨子持開山刀狠砍36刀，陳屍自家客廳。廖男夫妻2人生前以販賣蔥油餅為業，每天開著小貨車前往三重做生意，已在當地經營超過35年，消息傳出後，許多網友紛紛留言表達不捨，而在Google Maps上的營業時間也已經改成「永久歇業」。

據了解，廖男每天早上10點與妻子都會開著小貨車前往三重仁愛街擺攤賣衝油餅，賣完就回家，在當地已經經營超過35年，是許多當地人從小吃到大的好味道，過去也曾有美食粉專、YouTuber前往採訪，在Google Maps上獲得高評分。

不過昨日中午，因廖男未如以往前往陳姓表妹家中茶敘，陳女前往廖男住處後報警協助，鎖匠開門才發現2人已經倒臥血泊明顯死亡，經過調查後，發現2人的獨子涉有重嫌，犯後逃離現場後失聯，警方目前正在積極查緝中。

廖氏夫妻遇害身亡的消息傳出後，網友紛紛到Google Map評論上留言哀悼，而頁面上的營業時間也已經改成「永久歇業」，許多人稱讚東西美味又便宜，直言「好吃的蔥油餅我們不會忘記」，對於從小吃到大的好味道就這樣再也吃不到感到不捨，也希望老闆跟老闆娘能一路好走。



