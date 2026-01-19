社會中心／王毓珺 蔡承翰 新北市報導

持續來關心這一起蘆洲雙屍命案！死者夫妻倆，平時在三重地區賣蔥油餅，在地經營30多年，時常都大排長龍，附近攤商們也說夫妻倆為人和善，很好相處，而67歲的廖姓死者白天賣蔥油餅，晚上還跟表妹在蘆洲經營宮廟，擔任"桌頭"，案發當天一如往常在宮廟問事，沒想到回家後卻發生悲劇。

YouTuber27度公寓vs廖姓死者：「老闆我想請問一下你們做多久了，35年，35年真的是他，我沒認錯。」

面對客人詢問，老闆熱情回應，這是位在新北市三重仁愛街的蔥油餅攤，常常大排長龍，不少網紅都曾介紹過，但如今老闆夫妻倆的笑容，再也看不到了，他們就是蘆洲逆倫雙屍命案的死者。

翁翁旅食空間：「對待每個客人就是笑咪咪，會看得出來有時候他們心事重重，阿伯他都會儘量就是笑臉迎人，阿嬤他就是感覺也憋了很多心事，他都盡量都不太講話，會有一點情緒的聲音。」





蘆洲雙屍案蔥油餅攤商夫妻慘死 67歲死者兼任宮廟乩童

附近攤商：「其實他們夫妻兩個平時也蠻辛苦的，帶大一個小孩，他（兒子）以前小的時候，他（夫妻）都會帶到這邊來做生意。」

回憶起夫妻檔，附近攤商都說他們為人和善，還會幫忙親友買中藥，每個月以4千元承租空地，賣了30多年的蔥油餅，17號午後，夫妻倆收攤回家，還互相幫忙，感情相當好。

67歲的廖姓死者，白天賣蔥油餅，晚上還去表妹在蘆洲的宮廟，擔任"桌頭"，案發當天，一如往常在宮廟問事，拿著便當騎車回家，沒想到，再也沒能走家門。





蘆洲雙屍案蔥油餅攤商夫妻慘死 67歲死者兼任宮廟乩童

附近鄰居：「他們夫妻都很好，每天都早上就出去晚上就回來，有時候我們這邊有人要停車，跟他借（車位），他們夫妻都很好，說你們停沒關係，晚一點的話回來他們再移開。」

與人為善的夫妻檔，深受朋友喜愛，但究竟是為了什麼，才會上演人倫悲劇，狠心殺害疼愛自己的父母，一起手刃雙親的逆倫案件，令人不勝唏噓，親友們更是難以接受。

