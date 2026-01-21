蘆洲雙屍案遭詐騙份子利用冒名募款！家屬無奈澄清：只想安靜處理後事

蘆洲廖氏夫婦遭逆子砍殺引社會譁然，竟有詐騙集團假冒家屬發起募款。 圖：翻攝自Google Ma

[Newtalk新聞] 新北市蘆洲雙屍命案震驚社會，逆子廖聰賢17日晚間持刀殺害父母，遭裁定羈押且禁止接見通信。不料事件被詐騙集團盯上，假冒家屬名義對外募款，利用民眾同理心的行為同樣可惡，家屬發布聲明澄清，並無對外發起任何形式的募款。

詐騙份子盯上蘆洲雙屍案的討論熱度與民眾同理心，假冒「蘆洲蔥油餅老夫妻命案」家屬名義發起募款。對此廖氏夫婦的家屬發聲明指出，若有接獲以 「蘆洲蔥油餅老夫妻命案」 或家屬名義要求匯款、捐助之訊息，皆為不實詐騙。家屬目前只希望安靜處理後續事宜。

廖氏夫婦與獨子廖聰賢同住在新北市蘆洲區中山一路巷弄的公寓，夫婦在三重仁愛路經營蔥油餅攤車，廖聰賢過去有毒品前科，無業僅靠打零工與父母資助過活，17日晚間索要錢財無果爆發衝突，狠砍37刀殺害父母並騎車逃亡，廖氏夫婦的屍體18日才被發現。

廖男落網後辯稱不滿父母長期嚴格管教而犯案，今年更提出要斷絕金援，才會預謀犯案，而廖家侄子透露，廖聰賢不幫忙生意也不到父親辦事的宮廟協助，每個月跟雙親拿走3、4萬元拿去玩遊戲，要錢不成就大吵。

新北地院法官昨日晚間參酌檢察官所提相關事證，認為廖男涉犯殺直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所涉罪嫌是最輕本刑5年以上有期徒刑，並有逃亡及勾串滅證之虞，有羈押之必要，晚間9時裁定廖男羈押且禁止接見通信。

