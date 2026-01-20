蘆洲雙屍案！死者姪子爆：逆子每月拿3、4萬 親友怒轟「畜生」

廖氏夫婦姪子透露，逆子廖聰賢每月向父母討要3、4萬。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市蘆洲區17日發生雙屍命案，36歲廖男持刀殺害67歲父親與75歲許姓母親，逃亡45小時在新莊落網，廖嫌供稱每月父母給5000元，但死者親友氣憤指出，廖男從20幾歲起就不斷跟許母要錢，每次都索討好幾千元，一個月至少討3、4萬元，今日移送新北地檢署時，死者親友更對嫌犯大罵「畜生、垃圾」。

死者廖氏夫婦與獨子廖聰賢同住在新北市蘆洲區中山一路巷弄的公寓，夫婦在三重仁愛路經營蔥油餅攤車，而兇手過去有毒品前科，無業僅靠打零工與父母資助過活，17日晚間與父母爆發衝突，狠砍37刀殺害父母並騎車逃亡，18日才發現廖氏夫婦陳屍家中。

廖家侄子透露，伯父、伯母每月辛苦賣蔥油餅，數十年下來仍在租房子，而逆子廖聰賢不幫忙生意也不到父親辦事的宮廟協助，每個月跟雙親拿走3、4萬元拿去玩遊戲，要錢不成就大吵，根本不是廖聰賢向警方說的每月5千元。

廖嫌於20日下午2時許依殺害直系血親尊親屬罪移送新北地檢署，廖氏夫婦的親友高度激憤，怒搥押送的警車，怒斥嫌犯「畜生、垃圾」，大聲質問「殺自己父母這樣對嗎？」，隨即被警方驅離。

