蘆洲雙屍案！蔥油餅老夫妻成絕響 網友Google評論淚刷：一路好走

[Newtalk新聞] 新北市蘆洲區發生雙屍命案，67歲廖姓老翁與75歲許姓妻子遭砍37刀陳屍家中，過去在三重區仁愛街經營「小貨車蔥油餅」，一份賣25元價格實惠，廣受顧客們推崇，事發後網友紛紛在Google評論留言「老闆夫婦一路好走」、「好吃的蔥油餅我們不會忘記」。

廖氏夫婦昨日被發現陳屍家中，合計被砍37刀，36歲獨生子涉有重嫌逃亡中，警方循監視器發現廖男棄置機車，轉搭乘計程車南下逃逸，並在機車中發現疑為凶器的開山刀，目前警方仍在積極緝凶中。

廖氏夫婦在三重區仁愛街經營「小貨車蔥油餅」已有數十年，一份賣25元價格實惠，兩人態度細心客氣，廣受顧客推崇，被封為隱藏版銅板價美食，Google評價高達4.9，食記臉書粉專「翁翁旅食空間」 分享廖氏夫婦生前經營畫面，感嘆「三重隱藏版蔥油餅，一份25元，高cp值以後都吃不到了」，很遺憾我喜歡的蔥油餅老夫妻就這樣被兒子砍死了。

許多網友在得知廖氏夫婦慘案後，紛紛湧入Google評論區表達不捨，「小時候的回憶，老闆/老闆娘，你們一路好走」、「我最愛的蔥油餅，看到新聞好難過，老闆～老闆娘你們辛苦了！一路好走」、「吃了十幾年，老闆、老闆娘一路好走」、「從小吃到大，安息吧蔥油餅夫婦」。

蘆洲蔥油餅夫妻遭砍37刀喪命！涉重嫌逆子正面照曝光

