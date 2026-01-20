蘆洲雙屍案！逆子逃亡45小時落網 辯稱從小被打罵「忍很久了」

蘆洲雙屍命案，逆子廖聰賢砍殺父母逃亡45小時落網。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市蘆洲區發生一起人倫悲劇，36歲廖聰賢狠砍37刀殺害父母，17日晚間展開逃亡，逃亡45小時後於昨日晚間在新莊落網，當時口袋僅剩587元，廖男供稱「從小被打罵到大，已經忍很久了」，警方依殺害直系血親尊親屬罪偵辦中。

廖氏夫婦與廖聰賢同住在新北市蘆洲區中山一路巷弄的公寓，死者夫婦在三重仁愛路經營蔥油餅攤車，而兇手過去有毒品前科，無業僅靠打零工與父母資助過活，17日晚間與父母爆發衝突，持刀砍殺後騎機車離開住處，18日因親戚聯繫不上廖氏夫婦前往察看，才發現2人已陳屍家中。

廣告 廣告

廖聰賢殺父弒母後，騎機車到三重棄置，並將作案用的開山刀藏於機車置物箱內，隨後攔計程車轉往新莊方向逃逸，自此切斷與外界聯繫，並穿梭在新莊防火巷、隱蔽巷弄，警方透露廖嫌在逃亡期間不僅變換交通工具，更涉嫌多次變裝，試圖規避監視器查緝與警方追捕。

面對警方展開地毯式搜索，昨日晚間一名警員巡邏經過新莊區新泰路，發現一名男子神色慌張、行跡詭異，並且外貌特徵與通報的廖聰賢照片相符，隨即上前盤查成功將兇嫌逮捕到案，警方在其隨身包包內查獲美工刀、口罩及鑰匙等物品。

廖男落網後辯稱不滿父母長期嚴格管教而犯案，今年更提出要斷絕金援，才會預謀犯案，兇刀是兩個禮拜前在網路購買，自稱當時「先殺父親再殺母親」，全案警方正依殺害直系血親尊親屬罪偵辦中。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

趙少康大罷免2度亮票 一審判拘役55日、緩刑2年罰5萬

腸病毒群聚指標個案家長規避疫調致疫情擴散 衛生局加重裁罰12萬元