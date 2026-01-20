蘆洲雙屍！不滿「斷金援管太嚴」 36歲啃老兒弒父母

新北市 / 綜合報導

新北市蘆洲區17日晚間傳出弒親命案，36歲長期無業的廖姓男子，因為討要5000塊零用錢，居然持刀殺害雙親，案發後他騎機車逃逸到三重，丟棄機車與凶刀，改搭計程車前往新莊，期間躲避體育館及附近民宅巷弄，昨(19)日晚間落網。他供稱，是因為父母要斷他金援，加上從小被嚴格管教，痛下殺手，但親戚指出，夫妻倆靠賣蔥油餅維生，自小對兒子百般疼愛，痛斥嫌犯滿口謊言。

警方VS.廖姓嫌犯說：「趴下，趴下，趴好。」男子撐傘站在住宅巷弄內，被員警左右包夾，只能束手就擒。警方VS.廖姓嫌犯說：「趴好，手抱頭，手抱頭。」

被警方壓制上銬，因為他就是犯下，蘆洲弒親案的廖姓凶嫌。房東說：「聽到吵雜聲音，就是有一個年紀比較大的女人的喘氣聲，之後就沒有聲音了。」

監視器拍下，死者廖姓老翁生前最後身影，平時與妻子賣蔥油餅維生的他，17日晚間9點從宮廟返回住家，無業的兒子向父母討要，每個月5000塊的零用錢，雙方起了衝突，他竟持利器攻擊，廖姓老翁身中20多刀，婦人則是背部.後腦勺多處刀傷，夫妻身中至少37刀，廖姓嫌犯供稱先攻擊爸爸，接著是媽媽，但警方觀察夫妻兩人血跡狀況，與廖姓嫌犯說法明顯不符。

法醫高大成說：「當然我們是鑑識為主，就是說血比較乾的人一定是先死的，(嫌犯)不知道是為了逃避刑責，還是殺人殺昏了頭，他連說他是先殺父母，先殺爸爸，還是先殺媽媽都講不清楚。」

案發後廖姓嫌犯，立刻騎機車逃逸，先是到三重棄車，又搭計程車前往新莊，接著在體育館週邊不斷徘徊，除了睡覺休息幾乎都在步行兜圈。新北市蘆洲警分局副分局長鄭志忠說：「(嫌犯)未前往特定地點，未發現接應或提供藏匿處所，也沒有尋求他人協助。」

警方說：「逃逸應該沒共犯。」凶刀是廖姓嫌犯近期網購而來，警方研判他是預謀犯案，他說父母從小管教嚴格，想停止金援才會痛下殺手，但親戚駁斥，夫婦倆老來得子一直十分疼愛，大逆殺父母還說這種話，連親友都無法原諒。

