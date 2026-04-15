蘆洲養生館涉半套遭抄又重開！市府怒斷水電強制關門

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（社會中心／綜合報導）新北市蘆洲區一間養生館涉嫌提供色情服務，遭警方查獲後竟改名持續營業。新北市政府昨（14）日聯合多單位前往稽查，現場再度查獲違規情事，當場執行斷水斷電並封表處分，勒令業者停業。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

警方表示，該養生館位於蘆洲區三民路，先前經蒐證後持新北地方法院核發搜索票進行查緝，查出店內以加價方式提供性交易服務，當場將負責人、按摩師及消費男客帶回，並依《社會秩序維護法》裁罰。

案發後，警方通報市府公共安全稽查小組，會同工務、消防與經發等相關單位展開聯合稽查。稽查結果發現，店家未依規定辦理建物使用用途變更即對外營業，消防設備亦不符規範，且涉及違法媒介色情行為，多項違規情節重大。

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市府指出，該業者在遭查緝後未確實改善，甚至改名後持續營運，已屬累犯行為，因此依法加重處分。昨日再度前往稽查時，現場仍查獲有男客正在消費，相關違規事證明確，隨即依程序執行斷水斷電及封表，防止業者繼續營業。

警方也說明，該店長期透過網路宣傳招攬客源，標榜按摩服務，實際卻涉及違法行為，對社區治安與公共安全造成影響。未來將持續加強查緝類似場所，杜絕不法。

新北市政府強調，針對違規營業及涉及色情交易場所，將採取「零容忍」態度，除加強稽查外，也會透過跨局處合作，從建管、消防到營業登記全面把關，必要時祭出斷水斷電等強制手段，確保公共安全與社區秩序。

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