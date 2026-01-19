蘆洲驚傳凶殺案！ 夫妻遭「身中十多刀」陳屍家中 兒子涉重嫌失聯

現場封鎖線。(圖:蘆洲分局提供)

▲現場封鎖線。(圖:蘆洲分局提供)

新北市蘆洲區發生一起驚人殺人事件。陳姓女子因無法聯繫到六十七歲的廖姓表哥，於十八日中午與警方前往其住處查看，結果發現廖男及其七十五歲妻子許女倒臥在客廳，身上有多處刀傷，已明顯死亡。警方調閱監視器後發現，死者的兒子在十七日晚間騎機車離家後失聯，疑似涉案，目前全力追查中。

據了解，廖姓夫妻經營蔥油餅攤，因價格實惠而受顧客喜愛。警方在現場查扣一把疑似作案用的水果刀，並發現兩位受害者的遇害時間為十七日晚間，死因初步判定為失血過多，具體情況仍需進一步調查。

據了解，這起命案發生在新北市蘆洲區的一處民宅。陳姓女子因為多次聯繫廖姓表哥未果，於十八日中午十二時前往其住處打電話，卻只聽見手機鈴聲卻無人接聽，感到不對勁後報警處理。警方在開門後驚見廖男與妻子許女倒臥在血泊中，已明顯死亡，身上各有十多處刀傷。

進一步調閱監視器畫面後發現，十多年前曾有毒品前科的死者兒子在時七日晚間九時許騎機車離開住家，並無法聯繫，懷疑他涉有重嫌，目前正積極查緝中。

據了解，廖姓夫妻在三重區仁愛街經營蔥油餅攤，因價格實惠而廣受顧客喜愛，被譽為隱藏版的銅板價美食。檢警於十八日晚間對廖姓夫妻的遺體進行相驗，初步判定死因為失血過多，至於致命傷勢仍需進一步解剖調查以釐清。