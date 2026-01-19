蘆洲驚傳雙屍命案！老夫婦身中10多刀陳屍家中 兒子涉重嫌在逃

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

新北市蘆洲區昨（18）日驚傳駭人雙屍命案。一對老夫妻被發現陳屍自家屋內，兩人身上均有10多處刀傷，現場血跡斑斑。警方調閱監視器追查後，懷疑死者之子廖男涉有重嫌，但目前仍下落不明，正全力追緝中。

新北市蘆洲區一對老夫婦被發現陳屍家中，兩人身上均有10多處刀傷。（示意圖／資料照）

警方指出，死者表妹陳女因多次聯繫67歲廖姓男子未果，心生疑慮前往住處查看，期間不斷撥打電話卻無人回應，卻在屋外聽見屋內傳出手機鈴聲，察覺情況異常，隨即報警求助。

員警到場後，發現廖翁與75歲許姓妻子倒臥客廳，已明顯死亡，初步檢視兩人身上皆有10多處刀傷，隨即封鎖現場，並通知鑑識人員採證。

警方進一步調閱周邊監視器畫面發現，死者之子廖男於17日晚間9時許騎乘機車離開住家後即失聯，因而被列為重大嫌疑對象。目前案件已由刑大、分局偵查隊及派出所成立專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，持續追查中。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

