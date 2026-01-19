蘆洲驚悚雙屍命案！逆子行兇砍死雙親 老父最後身影曝光

記者莊淇鈞／新北報導

廖翁被逆子砍死前才剛買晚餐回家。（圖／翻攝畫面）

蘆洲區中山一路120巷7弄某民宅內，昨天（18日）中午12時許，67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦這對老夫妻分別身中10多刀明顯死亡，據初步了解，這對老夫妻的36歲獨生子涉有重嫌，疑似跟這對老夫婦要不到錢，才拿開山刀猛劈雙親後逃逸，廖翁被殺前買晚餐回家的身影稍早曝光。

兇案發生處外已被拉起封鎖線。（圖/翻攝畫面）

據了解，因家人多次聯繫不上67歲廖姓老翁與75歲許姓老婦這對夫妻，因此昨天中午12時許前往2人住處並撥打電話，但屋內有手機鈴聲響，但卻無人接聽，驚覺有異立即報警求助，警方會同鎖匠開門後，發現廖翁與妻子許婦2人均身中10多刀倒臥在客廳，且地面上有大片血跡，已經明顯死亡。

蘆洲兇殺命案，警方在凶嫌機車內起獲開山刀。（圖／翻攝畫面）

案發後警方立即封鎖現場，並通知偵查隊、鑑識小組到場採證；經警方進一步調閱監視器，發現死者廖翁的兒子17日晚間9時許自住家騎乘機車離去，目前無法取得聯繫，懷疑廖男涉有重嫌。目前本案已由刑大及本分局偵查隊、蘆洲所共同組成專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，積極查緝中。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

