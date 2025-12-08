蘆洲驚現「活火山」？台電曝現堪結果：出現不明管線

台電7日派員到現場勘查。（台電北西處提供）

台電7日派員到現場勘查。（台電北西處提供）

新北市蘆洲區二重疏洪道高灘地6日晚間出現白煙與疑似火光，引發網路熱議「蘆洲活火山？」。台電北西區處8日回應強調，經比對圖資與現場勘查，確認冒煙電線並非台電配電線路，後續將協助高灘處釐清不明管線來源，民眾無須恐慌。

新北市蘆洲地區6日晚間驚見高灘地間歇冒煙，有民眾拍攝到地面疑似閃光，畫面曝光後在社群掀起討論，不少人誤以為是地質現象，甚至有人開玩笑猜測是「溫泉噴發」或「活火山」。

高灘處人員7日早上赴現場了解，開挖後確認冒煙原因是1條不明管線的電纜破損，外皮熔解、導體裸露，因短路產生白煙。現場已完成緊急絕緣處置，並未影響周邊民眾安全。

廣告 廣告

由於議論延燒，有民眾猜測是否為台電設備異常。對此，台電北西區處8日特別澄清，派員到現場勘查後，確認該處沒有台電線路經過；派員實地勘查後，也證實破損電線並非台電設備。台電表示，已與高灘處聯繫並將協助後續會勘，以釐清不明管線的歸屬。

更多中時新聞網報導

《男公館》前進ATF 張立昂英文撩妹

康康笑曝被徐懷鈺暗戀 藉come come傳情

「繳錢免役」成權貴特權 最惹議