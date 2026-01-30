蘆洲驚見巨蟒爬行！女童騎學步車淡定掛脖 飼主恐挨罰1.5萬

【緯來新聞網】新北市蘆洲區民族路巷弄26日晚間8時出現一條球蟒與一名乘坐學步車的女童擦身而過，影片在網路曝光後引發討論。新北市動物保護防疫處指出，飼主若未妥善控管寵物行動，最高可處新台幣1萬5000元罰鍰。

蘆洲驚見蟒蛇！女童騎學步車淡定掛脖。（圖／翻攝FB「我是蘆洲人」）

從畫面中可以看到，該條球蟒當時在巷弄內緩慢爬行，恰巧一名女童騎乘學步車經過，雖短暫停頓，但隨即冷靜繞過蛇身離去。影片廣為流傳後，是否為棄養或疏縱飼養引起公眾關注。



新北市動保處表示，依據《新北市動物保護自治條例》第7條規定，飼主攜帶寵物進入公共空間，必須使用牽繩、籠具或其他適當防護設備，以防止動物脫逃或危及他人安全。違反規定者，將處以新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。



蘆洲警分局則指出，目前無法僅憑影片判定球蟒為逃逸寵物或野生個體，需待進一步調查釐清。根據《道路交通管理處罰條例》第84條，若飼主放任動物影響交通，可處300至600元罰鍰。



球蟒原產於非洲，屬於無毒性寵物蛇類，常見於私人飼養環境，但一旦在公共區域失控，仍可能對行人或孩童構成潛在威脅。近年來，台灣多起寵物蛇逸出事件已促使政府重申相關管控規範。



動保處提醒市民，如目擊疑似脫逃或危及公共安全之動物，可透過1999市民專線或1959動物保護專線通報，以利即時處理並避免衍生危害。

