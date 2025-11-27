蘆洲驚見1708萬麥拉倫超跑！網狂吐槽「Type-C孔怎麼這麼大？」

一名網友近日在臉書分享照片，表示自己在蘆洲一條大馬路上，看到一輛外型極為特殊的跑車，且車牌號碼甚至是四個相同數字，讓他忍不住詢問，「這個是很貴的跑車嗎？」話題一出立即引發網友熱烈討論。

2025年款 McLaren 750 S V8 麥拉倫雙人座跑車。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

原PO在臉書公開社團《路上觀察學院》分享照片並表示，「這個是很貴的跑車嗎？覺得這個造型很特別，感覺好像很貴…？」照片中，跑車後方的排氣管造型意外與「Type-C充電孔」十分相像，讓網友忍不住聯想，紛紛湧入留言區展開各式趣味討論。

網友幽默表示，「這個Type-C為什麼這麼大？」、「這是快充，『衝』很快」、「這是Type-C孔嗎？」、「這個Type-C充電孔很大！用力給他插下去！就會知道多少價格了」、「光是車牌就比我的命貴」、「這個親下去不是認識車主，是認識他的律師。」此外，也有網友感嘆，這種車即使只是「遠觀」也覺得相當震撼，還有人表示，在台灣的街頭偶爾能看到如此罕見的超跑，確實令人眼睛一亮。

事實上，照片中的跑車並非一般民眾能輕易入手的車款，而是2025年款 McLaren 750 S V8 麥拉倫雙人座跑車，官方售價高達1708萬元台幣，這款超跑搭載 V8 引擎，動力與設計均屬頂級，極具辨識度與收藏價值。

