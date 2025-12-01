蘆洲高CP值小火鍋，最便宜一鍋只要170元起，內用附餐全部吃到飽

新北｜逸小鍋 鍋の物 蘆洲店

天氣開始轉涼之後就是特別想吃鍋！

雖然一年四季不分季節都在吃火鍋，但是冬天特別愛吃熱呼呼的小火鍋。

蘆洲的小火鍋店品牌不少，像是知名的六扇門、攪攪風味小火鍋、石二鍋、川之流等，

這次初訪也是連鎖小火鍋但據點並不多的逸小鍋 鍋の物。

逸小鍋 鍋の物目前只有桃園中壢、楊梅以及蘆洲店，

逸小鍋 鍋の物 蘆洲店位於長興路上，附近有兩個收費停車場可以利用，

開車前往蠻方便的。店前有機車停車格可以使用。

逸小鍋 鍋の物生意非常好，大概候位了半個多小時才順利入座，

店家不接受預約，只能現場排隊，建議避開尖峰用餐時段。

店內空間屬於中等，說大不是特別大，但也不是小不拉幾，

個人方桌不多，中間有一大長桌，要有併桌的心理準備。

逸小鍋 鍋の物 蘆洲店的菜單，琳瑯滿目的鍋物，選擇性很豐富，

最便宜一鍋是170元，共鍋費100元，可折抵單點。

豬肉買一送一超划算！但不適用共鍋單點。

逸小鍋 鍋の物以內用提供麵食、豆皮滷肉飯、飲料、冰品無限供應而吸引人，

無限供應的附餐，絕對不用怕吃不飽。

光是麵食就有烏龍麵、米粉、王子麵、意麵、雞絲麵等，

另外無限供應的白飯可單吃或是淋上豆皮滷汁。

自助區還有豆芽菜可以無限取用，真是太讚了。

吃火鍋必須要的調味料區。

飲料有汽水、果汁、咖啡等，旁邊是霜淇淋機。

冰淇淋是小美，有三種口味。

不想點太複雜的湯頭，所以選了超濃香蒜鍋，直接放入一塊蒜泥冰磚，等融化後整鍋超級蒜！

鍋內的料很簡單就是高麗菜、金針菇、六片豬肉片以及一些火鍋料，應該是市面上的小火鍋都差不多。

又有鮑魚又有干貝的鮑魚干貝蛤蠣鍋居然一鍋只要300元？！

某人覺得很便宜就點了，以這價格就不要期待太高了，個人覺得普普。

蛤蠣還算肥美。

鍋物的料不多沒關係，有飯跟王子麵吃到飽！

共鍋費選了豬肉以及滷臭豆腐，豬肉一份是6片，

逸小鍋 鍋の物的豬肉不管是事先放在鍋內的還是單點的部分，都偏肥，有點不是那麼喜歡。

滷臭豆腐有入味，質地比較紮實，味道有辣，適合配飯或是配麵吃。

最後留了點位子給冰淇淋，小美冰淇淋中規中矩，霜淇淋感覺是香草口味，太甜。

逸小鍋 鍋の物 蘆洲店的鍋物一般，沒有特別亮眼，

但無限供應麵食、豆皮滷肉飯等主食是最吸引人之處，

不用花大錢就能吃飽飽，也難怪總是座無虛席了。

逸小鍋 鍋の物 蘆洲店

所在地址：臺灣新北市蘆洲區長興路297號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：02-8282-7588

文章來源：Irene's 食旅．時旅