蘆洲高CP值小火鍋，最便宜一鍋只要170元起，內用附餐全部吃到飽
天氣開始轉涼之後就是特別想吃鍋！
雖然一年四季不分季節都在吃火鍋，但是冬天特別愛吃熱呼呼的小火鍋。
蘆洲的小火鍋店品牌不少，像是知名的六扇門、攪攪風味小火鍋、石二鍋、川之流等，
這次初訪也是連鎖小火鍋但據點並不多的逸小鍋 鍋の物。
逸小鍋 鍋の物目前只有桃園中壢、楊梅以及蘆洲店，
逸小鍋 鍋の物 蘆洲店位於長興路上，附近有兩個收費停車場可以利用，
開車前往蠻方便的。店前有機車停車格可以使用。
逸小鍋 鍋の物生意非常好，大概候位了半個多小時才順利入座，
店家不接受預約，只能現場排隊，建議避開尖峰用餐時段。
店內空間屬於中等，說大不是特別大，但也不是小不拉幾，
個人方桌不多，中間有一大長桌，要有併桌的心理準備。
逸小鍋 鍋の物 蘆洲店的菜單，琳瑯滿目的鍋物，選擇性很豐富，
最便宜一鍋是170元，共鍋費100元，可折抵單點。
豬肉買一送一超划算！但不適用共鍋單點。
逸小鍋 鍋の物以內用提供麵食、豆皮滷肉飯、飲料、冰品無限供應而吸引人，
無限供應的附餐，絕對不用怕吃不飽。
光是麵食就有烏龍麵、米粉、王子麵、意麵、雞絲麵等，
另外無限供應的白飯可單吃或是淋上豆皮滷汁。
自助區還有豆芽菜可以無限取用，真是太讚了。
吃火鍋必須要的調味料區。
飲料有汽水、果汁、咖啡等，旁邊是霜淇淋機。
冰淇淋是小美，有三種口味。
不想點太複雜的湯頭，所以選了超濃香蒜鍋，直接放入一塊蒜泥冰磚，等融化後整鍋超級蒜！
鍋內的料很簡單就是高麗菜、金針菇、六片豬肉片以及一些火鍋料，應該是市面上的小火鍋都差不多。
又有鮑魚又有干貝的鮑魚干貝蛤蠣鍋居然一鍋只要300元？！
某人覺得很便宜就點了，以這價格就不要期待太高了，個人覺得普普。
蛤蠣還算肥美。
鍋物的料不多沒關係，有飯跟王子麵吃到飽！
共鍋費選了豬肉以及滷臭豆腐，豬肉一份是6片，
逸小鍋 鍋の物的豬肉不管是事先放在鍋內的還是單點的部分，都偏肥，有點不是那麼喜歡。
滷臭豆腐有入味，質地比較紮實，味道有辣，適合配飯或是配麵吃。
最後留了點位子給冰淇淋，小美冰淇淋中規中矩，霜淇淋感覺是香草口味，太甜。
逸小鍋 鍋の物 蘆洲店的鍋物一般，沒有特別亮眼，
但無限供應麵食、豆皮滷肉飯等主食是最吸引人之處，
不用花大錢就能吃飽飽，也難怪總是座無虛席了。
所在地址：臺灣新北市蘆洲區長興路297號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00
店家電話：02-8282-7588
文章來源：Irene's 食旅．時旅
其他人也在看
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 3 小時前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 5 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 5 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 6 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 1 天前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 12 小時前
「馬英九知道，但還是選擇為難台灣人」 劉寶傑轟他這論述若成真：中國馬上攻台
總統賴清德宣布將投入1.25兆國防特別預算，而前總統馬英九在臉書批評，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，媒體《上報》今（30）日刊登資深媒體人劉寶傑的評論《兩岸不能被定調是內政問題》，強調以馬英九為首的政治人物，不斷強調憲法就是一中、一國兩區，若兩岸被定調是內政問題，中國不但會打，而且馬上就打，「馬英九當然知道台灣人的為難，但他還是選擇為難台灣人。......風傳媒 ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。上述幾人最近也都動作頻頻，許智傑今（30）上午更舉辦「見面會」，綠委邱志偉、前高雄市議員陳致中都到場力挺。民視 ・ 1 天前
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 6 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 13 小時前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
羅唯仁洩密案延燒！台積電「研發六騎士」動向曝光
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台積電近來因副總羅唯仁退休後火速跳槽英特爾，引發外界對研發人才流動與技術外洩的高度關注。隨著2奈米製程即將量產，研發團...FTNN新聞網 ・ 14 小時前