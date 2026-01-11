蘆洲 三民公園沙坑藏螺絲 連夜清除

新北市蘆洲區三民公園傳出遊戲場安全疑慮，有家長反映10日帶孩子到公園沙坑玩耍時，竟在沙中挖出螺絲、螺帽與破裂塑膠碎片，憂心尖銳異物恐割傷。對此，蘆洲區長鍾耀磊表示，該案屬廠商疏失，將依契約與相關規定嚴格辦理。

有家長在地方臉書社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」發文反映，10日帶孩子到公園沙坑玩耍時，竟在沙中挖出疑似攀爬牆汰換後遺留的螺絲、螺帽與破裂塑膠碎片，憂心尖銳異物恐割傷孩童，引發家長們關切。

廣告 廣告

貼文曝光後，網友批評施工與後續清潔過於草率，直言「這已不是掃一掃就能解決的小事」，也質疑承包廠商未落實工區清理責任。由於該沙坑為孩童高頻使用區域，任何金屬或硬質碎片都可能造成割傷、刺傷風險，公共安全再度成為焦點。

蘆洲區公所11日說明，10日晚間接獲通報後已立即處理，並於天亮後再度派清潔廠商進場，使用耙具全面翻動、清理與檢查，確保未再殘留異物；同時已嚴正告誡施工廠商，務必加強施工後工區清潔，避免類似狀況重演。

鍾耀磊表示，該案屬廠商疏失，將依契約與相關規定嚴格辦理，並要求所屬單位強化施工前後巡查機制，提升公園設施與遊戲場的安全把關，避免再讓孩童暴露於風險之中。

民進黨議員顏蔚慈指出，公園沙坑為孩童赤腳、徒手遊玩的場所，尖銳碎片極易造成受傷，已要求公所與廠商立即清除異物，並同步全面檢視轄內各公園沙坑與遊戲區，建立更嚴謹的施工後清查與驗收流程，確保兒童遊憩安全。

公所補充，後續將持續追蹤改善情形，民眾若再發現異常即時通報，共同守護孩子的遊戲安全。