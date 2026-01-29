蘆洲 中山停車場限高1.55米 惹民怨

新北市蘆洲中山立體停車場，因使用近30年、機械車位限高僅1.55公尺，導致多數休旅車無法停放，設備老舊又頻傳故障，引發地方民眾不滿。（張鎧乙攝）

新北市中山立體停車場位於蘆洲廟口形象商圈，因興建近30年、機械車位限高僅1.55公尺，無法停放多數休旅車與廂型車，設備又頻繁故障，引發居民不滿。新北市交通局表示，已請廠商提出設備更換報價，將納入後續改善與改建可行性評估；民進黨議員李倩萍則呼籲市府正視地方迫切需求，加速改善老舊停車設施。

李倩萍指出，中山立體停車場位於早市、晚市交會的廟口商圈，停車需求高，但現行限高設計早已不符現代用車趨勢，「現在車高1.5公尺的市售車幾乎很少」，加上設備年久失修、故障頻傳，服務處長期接獲民眾反映「停不進去、設備故障」，不僅影響居民生活，也衝擊商圈發展。

廣告 廣告

李倩萍坦言，該基地實際面積僅約300多坪，縱深不足，若全面拆除重建，不僅成本高昂，施工期間更可能影響商圈營運，目前共識傾向優先採取設備更新方案，縮短工期、降低對地方的衝擊，同時提升安全性與使用效率。

交通局回應，市府對全市機械立體停車場的使用年限、格位數、使用率及限高狀況均有掌握。針對中山立體停車場無法停放超過1.55公尺車輛一事，議員於1月16日反映地方里長訴求，交通局已請廠商提出更換設備報價，作為後續改善評估依據。

交通局也補充，民國113年以來三蘆地區已陸續推動多項停車建設，包括重陽公園地下停車場已完工啟用，興穀國小、興華公園、玫瑰立體停車場等多處工程施工中，另有多案進入規畫設計階段，市府正逐步補足停車量能。