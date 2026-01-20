蘆洲「啃老逆子」37刀弒雙親刀刀見骨！法院裁定羈押禁見

新北市蘆洲區發生一起驚悚的弒親案件，36歲的廖聰賢每月向父母索要5000元零用錢而與他們產生爭執。廖聰賢在17日遭到父母責罵後，情緒失控，持開山刀對父母施以37刀，導致雙親當場喪命。廖聰賢目前已被新北地方法院裁定羈押，並禁止與外界接觸。

蘆洲啃老逆子廖聰賢狠殺雙親，法院裁定羈押禁見。（圖／翻攝畫面）

法院表示，針對新北蘆洲凶殺案，經訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認被告廖○○涉犯刑法第272條之殺直系血親尊親屬罪嫌，犯罪嫌疑重大，且所涉罪嫌是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，並有逃亡及勾串滅證之虞，有羈押之必要，應予羈押，且禁止接見通信。

這起案件引發社會廣泛關注，許多人對於家庭暴力及啃老文化表示擔憂。根據警方的調查，廖聰賢自退伍後一直依賴父母生活，並在家中以啃老族身份生活，這起事件的背後反映了家庭關係的緊張與衝突。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

