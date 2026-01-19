蘆洲「蔥油餅夫妻」命案 疑兇手兒子已落網

現場封鎖線。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／新北報導】新北市蘆洲區日前發生一起重大刑案，報案人陳美娥（女）於18日多次聯繫表哥廖○榮（男，48年次）未果，遂前往其住處查看，於屋外撥打電話時聽見屋內傳來手機鈴聲卻無人應答，隨即報警請求協助。員警會同報案人並請鎖匠開門後，發現廖男與其妻許○美（女，40年次）倒臥於客廳，地面留有大量血跡，初步檢視兩人均身中十多處刀傷，已明顯死亡。

警方隨即封鎖現場，通報偵查隊及鑑識小組到場進行採證，全面釐清案情與死因。經初步勘驗，現場未見明顯外力破壞跡象，相關跡證及兇器仍待進一步鑑識比對，詳細案情仍在調查中，據了解該夫妻平日於三重區賣蔥油餅維生。

警方調閱周邊監視器畫面發現，死者之子於17日晚間21時許曾自案發住處騎乘機車離去，目前犯嫌於18時16分在新莊某巷弄內落網，犯嫌正帶回分局釐清中。

