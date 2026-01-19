蘆洲「蔥油餅夫婦」疑遭逆子砍死 小貨車看不到了...在地人不捨

新北蘆洲夫婦平時販售蔥油餅維生。（圖／翻攝自Google Maps）





新北市蘆洲區一對販售蔥油餅的老夫妻，昨（18）日被發現在家中遭人砍死，警方懷疑夫妻倆30多歲的無業兒子涉有重嫌，目前全力追緝中。據了解，被害夫婦平時以販售蔥油餅維生，開著一台小貨車在路口擺攤，部落客也曾經介紹「CP值爆棚」，並形容為在地老饕私藏的銅板美食，如今卻發生疑似遭親生兒子殺害的悲劇，另在地人十分震驚與不捨。

受害夫婦賣蔥油餅維生 在地人的隱藏美食

據了解，受害者為67歲廖夫、75歲許妻，兩人平時開著小貨車改裝的攤車，在三重仁愛街口販售蔥油餅維生，部落客「翁翁跟你說」曾在去年撰文介紹，形容這台小貨車雖然不起眼，卻是三重在地人的私藏銅板美食，蔥油餅加蛋、加醬油膏再加辣醬，簡單卻又銷魂，高CP值更是下午茶的最佳選擇。

廣告 廣告

根據價目表，這對夫妻販售的蔥油餅每份只要25元，加蛋只要35元，一台小貨車、一個煎台，再經過夫妻巧手加工，一份單純樸實，卻又充滿香氣的蔥油餅，就這樣走入在地人的心裡，令人難以忘懷。

如今發生如此悲劇，讓在地人十分震驚與不捨，而本台記者實際走訪現場，可以看到老夫妻平時賴以維生的蔥油餅小貨車，早已關了起來，再也不會營業。

新北蘆洲夫婦的蔥油餅小貨車，再也不會開啟。（圖／東森新聞）

還原案發現場 蔥油餅夫妻倒臥血泊

據了解，事發在17日晚間9時許，蔥油餅夫妻的無業獨生子，疑似在家中持刀朝兩人砍殺，造成夫妻倆分別中了10多刀，家中監視器錄下行凶過程，兒子犯案後還清洗刀具，並換上乾淨衣物後離去。夫妻的親戚在昨日中午因聯繫不上人，報警求助後，才發現夫妻倆倒臥血泊，已經沒了生命跡象，全案因此曝光。目前警方全力追緝中。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

蔥油餅夫妻遭啃老逆子冷血殺害 房東不捨：他們人很好

新北啃老男10多刀殺雙親！ 監視器錄下冷血犯案過程

蘆洲夫妻身中10餘刀倒臥血泊 兒離家失聯涉嫌重大

