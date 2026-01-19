蘆洲36歲啃老男弒雙親 賣蔥油餅老夫妻慘遭「刀刀見骨」奪命

老夫妻的租屋處目前已被檢警封鎖，檢警亦從監視器中發現疑似兇嫌的蹤跡。（翻攝畫面）





新北市蘆洲區昨天（18日）中午驚傳駭人命案，一對以販售蔥油餅維生的老夫妻被發現陳屍租屋處，兩人身中10多刀、傷勢深可見骨，現場血跡斑斑，慘不忍睹，與老夫妻同住的36歲兒子廖姓男子被列為重大嫌疑人，目前警方已全面展開追緝，案情與犯案動機仍有待進一步釐清。

檢警初步鑑識指出，兩名死者為67歲廖姓老翁與75歲許姓妻子，2人上均有多達十餘處刀傷。廖姓男子後腦、左手及左手肘皆留有明顯刀傷，研判生前曾激烈反抗、與兇嫌發生搏鬥；許姓婦人的傷勢則集中於背部與雙手，多處創口深可見骨，頭部更疑遭到重擊凹陷，可能為致命傷，警方初步研判死者生前曾徒手抵抗，但仍因大量失血不治。鑑識人員研判，兇嫌下手時明顯抱持強烈殺意。

涉案的36歲廖姓男子平時無所事事，僅靠零星打零工維生，收入相當不穩定，長期與父母同住，時常向雙親伸手要錢。警方調查指出，廖男曾於2015年因持有第三級毒品遭裁罰，並無其他重大前科紀錄，家中過去也未通報家暴或衝突案件。

案發後，廖男先騎機車轉搭計程車逃離現場，目前行蹤不明，警方正全力追緝中；至於真正犯案動機與案情細節，仍待進一步調查釐清。（責任編輯：王晨芝）

