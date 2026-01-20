蘆洲36歲啃老男砍死父母！狼狽落網身上剩587元 稱「忍很久了」揮刀

記者林盈君／新北報導

17日晚間，新北蘆洲區發生一起人倫慘案，36歲的男子廖聰賢，疑因不滿每月5000元零用錢不夠花，向75歲老母討要後遭拒，竟持預藏的開山刀，砍殺年邁的父母共37刀。廖男逃亡45小時之後，19日晚間於新莊落網，口袋裡僅剩下587元，廖男初步供稱，因不滿從小被父母打罵「已經忍很久了」才犯案。不過廖男供稱「先殺父再殺母」與現場跡證不符，詳細案情還要進一步釐清。

36歲的男子廖聰賢砍殺父母遭逮，落網時身上僅剩下587元。（圖／記者莊淇鈞攝影）

據了解，廖男平時游手好閒、啃老向父母要錢，過去曾有吸毒前科。17日晚間，廖男疑因不滿每月零花錢不夠用，要求老母親「加碼」遭拒，竟持刀砍殺父母，廖母身中13刀、廖父身中24刀，倒臥血泊陳屍住處。親戚因聯繫不上，18日去查看時，赫然驚見2人身亡。廖男犯案後，於17日當天晚間逃離住家，潛入新莊體育場附近的工地過夜，落網時身上只剩下587元。全案依殺害直系血親尊親屬罪偵辦。

廣告 廣告

36歲的男子廖聰賢砍殺父母遭逮，落網時身上僅剩下587元。（圖／記者莊淇鈞攝影）

36歲的男子廖聰賢砍殺父母遭逮，落網時身上僅剩下587元。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

主播林宸佑遭收押！帳戶驚見百萬金流+泰達幣 疑收買士官洩國安機密

嫌5000元零用錢不夠花！蘆洲啃老男37刀砍死父母 犯案後逃亡身影曝

趙少康亮票案今宣判！認罪「亮票不對」求輕判 北院一審結果引關注

「日本一番頂級橄欖油」竟是殘渣油脂！檢調約談黑心業者、百萬交保

