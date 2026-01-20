蘆洲36歲逆子討錢遭拒狠弒雙親！檢聲請羈押禁見

36歲廖姓男子疑因向父母討錢遭拒，持刀殺害在蘆洲賣蔥油餅維生的雙親後逃逸，新北地檢署複訊後，以廖男涉嫌殺害直系血親尊親屬重罪，且有逃亡、滅證之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見。

36歲廖姓男子疑因向父母討錢遭拒，持刀殺害在蘆洲賣蔥油餅維生的雙親後逃逸，新北地檢署 向新北地院聲請收押禁見。（圖 ／中天新聞）

廖男行凶手段兇殘，其父母共遭砍殺37刀，多數傷口深可見骨。廖父頸後、左手及左肘集中約24道刀傷，廖母腦部遭重擊凹陷，身上有13道刀傷。警方調查顯示，廖男於17日晚間9時許先在住處殺害母親，半小時後等父親返家後，再持刀行兇。

案發後，廖男刻意設置斷點，先騎車至三重棄車，再轉搭計程車至新莊體育場附近藏匿。逃亡期間，他不使用手機與信用卡，白天在新莊一帶漫無目的遊蕩，晚間則棲身於附近工寮，增加警方追查難度。

廖姓嫌犯行兇後離開家。（圖／警方提供）

蘆洲警方公布廖男出沒地區及體型特徵後，新莊所副所長陳鴻智帶隊巡邏時，在巷內發現形跡可疑的廖男。警方立即喝令其趴下，上前壓制逮捕，確認身分後交由蘆洲警方帶回偵訊。

廖男到案後供稱，平日自己無業，父母每月僅給他5000元生活費，他想多要錢卻遭雙親拒絕斥責，加上父母管教嚴格，讓他「忍很久了」。17日父母賣完蔥油餅，他返家要錢再度與母親爭執，憤而持刀行兇，當晚又等到擔任乩童的父親返家後，同樣痛下殺手洩憤，隨即逃離現場。

廖男19日晚間在新莊一帶落網，旋即被帶回蘆洲分局偵訊。 （圖／翻攝畫面）

案件起因於18日下午，常常和廖姓夫妻聚餐的廖家親屬聯繫不上2人，連忙報案，警方到場後發現兩人已遇害。經警方追查，廖男在19日於新莊新泰路附近被員警查獲逮捕，隨後移送新北地檢署複訊。

檢方訊後認定，廖男涉犯刑法殺害直系血親尊親屬重罪，罪嫌重大，且已有逃亡、滅證事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

