社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導

持續帶您追蹤這一起，發生在新北蘆洲地區的家暴案件，這是10年來，林姓嫌犯第五度對自己的前妻與女兒家暴！雖然前妻有申請保護令，但她考量前夫年事已高，沒要求他搬離，一家人還是同住一屋，沒想到，這回又發生家暴案件，還演變成流血事件，讓附近鄰居都相當訝異。

林姓嫌犯vs.記者：「（會不會覺得很後悔），林姓嫌犯，我不會後悔我被害得那麼悽慘，林姓嫌犯，我不後悔不是我要做的。」

蘆洲70歲男家暴前妻、女兒「喊不後悔」 鄰居：看不出是這種人

蘆洲70歲男家暴前妻、女兒「喊不後悔」 鄰居：看不出是這種人。（圖／民視新聞）





反覆講，根本不後悔，他就是這回涉嫌攻擊前妻與女兒的70歲林姓嫌犯，他不斷堅稱自己被害得悽慘，但怎麼不想想，前妻與女兒被他害得更慘。時間倒回28號晚間，目擊民眾拍下，遭攻擊的前妻與女兒，面對大聲吼叫的林姓嫌犯，站在路邊一動也不敢動，她們全身是血，馬上被送往醫院治療。深夜的家庭糾紛，讓附近鄰居相當訝異！但一切有跡可循！

附近店家：「他上次就是拿瓦斯要氣爆，一家都很OK啦，因為他們出門都是這樣子餒，手牽手欸，他都會叫他老婆去幫他買東西。」

蘆洲區延平里里長張明德：「我對他的印象他是很老實的，表面看起來好像很和樂的，他是因為（駕照）超過時間了，（之前）有一些問題有來請教我，他很客氣的，但是他們出門的時候有時候都一起，聽說都牽著手感情都很好。」





70歲的林姓男子在外人的眼中，是這個情緒穩定的人，他過去開小黃維生，五年前，因為沒體檢換照，形同退休狀態，就住在家裡，所有的家庭開銷都由女兒負責。這回攻擊前妻與女兒是10年來第五度家暴！前妻考量林姓男子年事已高，沒要求他搬離，一家仍同住，這兩年沒有家暴及違反保護令記錄。

非本案律師李育昇：「本案家屬雖燃持有保護令，卻選擇忽視風險與加害人同住，等於自行撤除了這道法律的防護網，法律能提供強制力，但仍然需要當事人嚴格執行界線。」

不把保護令看在眼裡，再度對前妻與女兒下手，〝虎毒不食子〞這五個字，對林姓嫌犯來說，不適用。

原文出處：蘆洲70歲男家暴前妻、女兒「喊不後悔」 鄰居：看不出是這種人

