蘆洲73歲翁過馬路遭2車輾過不治 前車女駕駛毒駕收押

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林姓女子涉嫌毒駕，檢方聲請羈押獲准。示意圖，取自Pixabay



新北市蘆洲區昨（6/9）凌晨一名73歲梁姓老翁過馬路時未走斑馬線，先遭休旅車撞倒後，又被另一輛賓士轎車輾過，送醫急救宣告不治。休旅車林姓女駕駛被驗出安非他命、卡西酮毒品雙陽性反應，涉嫌毒駕致死遭法院裁定羈押；賓士駕駛李姓男子則依過失致死移送，檢方諭令交保。

事發在昨凌晨3時許，當時天空下著大雨，梁姓老翁穿越中原路時沒有走行人穿越道，47歲林姓女子開著白色休旅車沿中原路往長安街方向行駛，直接撞飛梁姓老翁，隨後66歲李姓男子駕駛的黑色賓士轎車又輾過，梁姓老翁當場失去呼吸心跳，救護車趕緊將人送往新北市立三重醫院，急救後仍於凌晨4時56分宣告不治。

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林女、李男均無酒精反應，不過林女經毒品唾液快篩，呈現安非他命、卡西酮陽性反應，被依毒駕致死罪嫌、違反「毒品危害防制條例」逮捕，檢察官向法院聲請羈押獲准；李男沒有毒駕，被依過失致死移送地檢署偵辦，檢方諭令交保。

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