蘆洲73歲翁遭毒駕撞飛再輾斃 女駕駛雙毒陽性遭羈押

【緯來新聞網】新北市蘆洲區9日凌晨發生死亡車禍。一名73歲梁姓男子於凌晨3時許行經中原路、橫越馬路時，先遭一輛白色休旅車撞擊，整個人當場被撞飛，隨後又遭後方同向行駛的黑色賓士車輾過。梁男當場失去呼吸心跳，緊急送醫搶救後，仍於凌晨4時56分宣告不治，詳細事故原因仍待警方進一步調查釐清，而駕駛肇事車輛的林姓女子因身體有安非他命及卡西酮雙陽性反應，遭檢察官向法院聲請羈押獲准。

蘆洲毒駕女被收押。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告

事發當時，梁男步行穿越中原路，並未走行人穿越道。47歲林姓女駕駛沿中原路往長安街方向行駛，其後遭警方現場快篩，呈安非他命及卡西酮雙陽性反應，涉嫌毒駕肇事。跟隨其後的66歲李姓男駕駛因煞車不及，黑色賓士車輾過已倒臥路面的梁男。警方對兩人實施酒測，均未測出酒精反應，李男毒品快篩結果亦呈陰性。



檢察官依刑法第185條之3第2項前段，以施用毒品駕駛動力交通工具致人於死罪對林女提起聲押，審酌其罪嫌重大，並考量逃亡及反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准，全案移送新北地檢署偵辦。



後車駕駛李男則依過失致死罪移送，檢方諭令交保候傳。此案涉及毒駕、行人未走斑馬線、連環撞擊等多重肇事因素，釐清各方責任將是後續司法審查的重點。



★《緯來新聞網》提醒您：危險行為，請勿模仿 ★

★《緯來新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」★

更多緯來新聞網報導

梅莉史翠普創生涯票房新高 《穿著Prada的惡魔2》全球狂掃73億

DJ妖嬌砸20萬隆乳G奶縮水 喊話想「維修」羞曝老公使用心得