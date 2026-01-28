蘆竹人注意！明停水6小時 影響地區一次看

蘆竹區埤腳街、山鼻一路、山鼻路將停水6小時。示意圖：截自freepik

因台電新設或線路改良工程，致山鼻加壓站停電，無法供水，台灣自來水公司第二區管理處宣布，明(29)日凌晨0時至上午6時，蘆竹區埤腳街、山鼻一路、山鼻路，將停水6小時，請民眾記得把握時間儲水。

台水二區處表示，台水將儘量縮小停水範圍及時間。停水時間，請慎防火源，並請關閉抽水機電源，以免損壞。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

台水二區處提到，停水範圍區域內之用戶，請自行儲水備用，台水於作業完成後，即恢復供水，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象，請諒察。如欲確認相關停復水進度，可至台水停水查詢系統查詢，或撥打客服專線1910。

