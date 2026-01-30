蘆竹公埔國小世界友好日開拓視野 學子秀溜冰舞龍迎接「德國網友」

桃園市蘆竹區公埔國小近日舉辦「世界好友日」，為了讓國際教育不只停留在課本，透過國際學伴與國外姊妹校交流兩大主軸，讓學生在真實的生活情境中，用英語聊天、用文化交朋友。

學校更安排了最具代表性的特色社團展演「溜冰舞龍」作為迎賓禮。圖：教育局提供

近日，校園迎來了一位特別的客人，是一位來自德國的國際學伴Lukas。在此之前，六年級的學生已與Lukas進行了長達10周的線上交流，孩子們從生活點滴聊到美食興趣，建立深厚的友誼。這場網友見面會不僅履行了孩子們相約打籃球的承諾，學校更安排了最具代表性的特色社團展演「溜冰舞龍」作為迎賓禮；傳統舞龍文化透過直排輪的高速演譯，讓Lukas看得目不轉睛，更親自穿上裝備下場挑戰，並直呼「這真的太酷了！」透過這次實體互動，孩子們發現語言不只是考試的工具，更是分享在地文化、增進國際友誼的橋樑。

廣告 廣告

學校長期與印度姊妹校Delhi Heritage School維繫穩定且友好的夥伴關係。今(115)年更在教育部指導下，推動創新的跨國午餐文化交流，藉由即時視訊連線，台印師生得以同步用餐公埔學子品嚐特製的印度風味料理，而螢幕另一端的印度師生則體驗台灣營養午餐，展開一堂別開生面的深度文化互動課。

活動當日，校內學子化身異國小主廚，在老師及廚工阿姨的協助下，學習烹煮咖哩馬薩拉、印度烤餅、印度奶茶等經典料理，讓全校師生在台灣的教室裡，享用正宗的印度風味午餐；而遠在印度的姊妹校，也同步在廚房裡挑戰臺灣特色午餐，如炒米粉、水餃等，讓印度師生感受濃濃的「台灣味」。用餐過程中，公埔學生一邊品嚐印度風味料理，一邊熱烈討論印度餐點的特色，有的學生好奇咖哩馬薩拉裡放了哪些香料、有的學生比較印度與台灣奶茶口感的異同，孩子開心的表示好像真的到了印度旅行。螢幕另一端的印度學生也分享了他們準備台灣料理的趣事，笑著說第一次煮水餃時，因為火候沒拿捏好，都把水餃煮破了。

透過這樣輕鬆自然的分享，孩子們從食材、香料到飲食習慣，逐步認識彼此的文化。公埔學生分享學校提供營養午餐的特色、餐桌禮儀，以及使用筷子吃飯的小技巧；印度學生則分享他們的學校並未提供營養午餐，都是自行攜帶午餐到校，並說明印度偏好以蔬食為主的飲食選擇。同時，印度學生也具體介紹日常料理中常使用的香料，如薑黃、孜然、小茴香、辣椒粉與馬薩拉香料等，並談到在日常生活中手與餐具並用的用餐習慣。

校長許惠玲表示，國際教育的核心在於連結，透過世界好友日，學校希望為孩子開啟一扇窗，讓他們看見世界，也讓世界看見公埔。從德國學伴的實體互動到印度的午餐換食，孩子們展現了自信的英語表達能力與對多元文化的尊重，這些帶得走的能力與全球視野，將是孩子成長路上最珍貴的資產；學校以「世界好友日」為起點，讓國際教育走進孩子的日常。從線上到實體、從語言到文化又從課堂到餐桌，孩子們累積的不只是知識，而是理解世界、連結世界的能力。當孩子願意與世界交朋友，教育的影響力，也就真正走向世界。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

龍華科大深耕教育國際化 學子海外實習累積職涯競爭力

平鎮嬤買菜誤闖快速道路急哭 警暖心安撫送返家