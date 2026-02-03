蘆竹公所迎新春揮毫送春聯 馬躍奔騰喜氣滿堂

蘆竹迎春活動溫暖又有年味。





因應農曆春節將至，蘆竹區公所於3日在公所一樓第一會議室舉辦「丙午年馬躍奔騰迎新春、墨香傳祝福贈春聯活動」，邀請蘆竹農會家政班書法及在地國畫書法老師江沐眉等3位蒞臨現場揮毫，當日現場免費提供民眾索取春聯與斗方，歡迎民眾將馬年新春的喜氣與好運帶回家。同時公所也應景辦理春聯教學體驗及在地好茶分享茶會，現場還邀請社區大學的國樂班為鄉親演奏時下悠揚國樂，佐以在地茶農為各位沏各類好茶，願大家都能在2026年馬到成功幸福美好一整年。另外鼓勵民眾發揮愛心，現場以捐二張發票換喜愛的春聯，發票捐公益愛心團體，讓活動更有意義。

李區長岳壇表示，農曆春節張貼春聯是國人新春重要的文化傳承，不僅象徵除舊布新，也寄託對新年的美好期許。書法是中國傳統的人文藝術，蘆竹區公所這些年也很提倡相關的藝文活動。自民國105年起持續辦理揮毫贈春聯活動至今，已邁入第11年，深受市民朋友喜愛，也成為地方迎春的重要年度活動之一。

蘆竹區公所很重視年節文化推廣，每年固定舉辦揮毫贈春聯活動，在電子化與數位化普及的年代，手寫春聯更顯珍貴，不僅保留傳統文化精神，也讓年節多了一份人情味與溫度。今年也特別多準備多款寓意吉祥、招福納喜的馬年賀歲詞句，包含祝賀馬到成功、龍馬精神、馬運亨通等內容，期盼民眾將春聯張貼於家中，迎接生氣蓬勃、好運奔馳的馬年新春。

透過寫春聯活動，不僅促進傳統文化的傳承，也拉近公所與民眾之間的距離，讓年節更具人情味。本活動李區長不僅邀請立委牛煦庭和區內議員到現場致送春聯賀新年，更誠摯邀請民眾踴躍參與，一同感受新春喜悅，在墨香、茶香、國樂與笑聲中迎接嶄新的一年，並祝福所有鄉親新年快樂、身體健康、闔家平安。

