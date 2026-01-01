蘆竹區公所元旦升旗吸引千人參與 國歌合唱響徹雲霄

桃園市蘆竹區公所舉辦「蘆竹迎新，竹夢踏實」中華民國115年元旦升旗典禮。圖：區公所提供

桃園市蘆竹區公所為迎接115年的到來，特別於今(1)日元旦上午邀集蘆竹區各里里民、各校學生代表、社團代表共千餘人，於南崁國民中學舉辦「蘆竹迎新，竹夢踏實」中華民國115年元旦升旗典禮，共同祝願新年新氣象、蘆竹更美好。

蘆竹區公所準備了國旗圖案的精緻雨傘與小國旗分送給參加活動的鄉親。圖：區公所提供

今日的活動，蘆竹區公所準備了國旗圖案的精緻雨傘與小國旗分送給參加活動的鄉親，讓大家感受到濃濃的愛國氛圍。藉由國旗飄揚下的青天白日滿地紅象徵著國人博愛與犧牲、民權與平等，光明與自強不息的國人精神，升旗典禮在婦女團體、退伍軍人團體、藝文團體等蘆竹區各界代表極具巧思的精心裝扮，組成大進場隊伍護送國旗進場，在逾千人蘆竹鄉親響徹雲霄合唱中華民國國歌、國旗歌的歌聲中，伴隨著國旗冉冉升起，讓市民感受元旦新年一馬當先的氛圍。接著由蘆竹區各校學生代表精彩活潑的「創意競賽」演出，讓愛國精神提升到最高點。透過這場氣勢磅礡的活動，串聯時代及多元族群融合的國歌記憶，承先啟後，集結更多市民共同為桃園描繪嶄新的展望。

婦女團體、退伍軍人團體、藝文團體等蘆竹區各界代表極具巧思的精心裝扮，組成大進場隊伍護送國旗進場。圖：區公所提供

在莊嚴隆重的升旗典禮後、區公所也邀集在地市集攤位推廣在地農特產品與青創小物，現場並提供液晶電視、自行車、蘆峰烏龍茶等豐富獎品的摸彩活動，為活動帶入另一個高潮。

蘆竹區長李岳壇表示，今年的元旦升旗典禮，以「蘆竹迎新，竹夢踏實。」為主題，主要是期許蘆竹區在全體市民的支持下共同努力，將蘆竹區打造成一座幸福、共好的宜居城市，區公所在新的一年會在既有的基礎上，建構蘆竹更好的未來。另外，亦希望藉由升旗典禮的舉辦，祝福大家在新的一年身體健康、心想事成、快樂一整年。也祝福國家國運昌隆、萬事如意。

