蘆竹區公所舉辦綠竹筍評鑑 促進農友技術分享與經驗交流

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115年蘆竹區綠竹筍評鑑，甜筍王徐誠佑。圖：區公所提供

為推廣桃園市蘆竹區優質綠竹筍產業，提升在地農產品品牌形象，蘆竹區公所於今(12)日舉辦「115年度蘆竹區優質綠竹筍評鑑活動」，邀集在地優秀筍農參與競賽，透過專業、公正的評比機制，選出品質最佳的綠竹筍，展現蘆竹農業優勢與農民用心成果。

115年蘆竹區綠竹筍評鑑，亞軍陳春。圖：區公所提供

蘆竹區因氣候與土壤條件適宜，所生產的綠竹筍向來以口感細緻、清甜爽脆深受消費者喜愛。區公所說明，此次綠竹筍的評鑑標準，以「外觀及色澤」50％、「柔嫩度」25％及「甜度」25％等三大重點項目進行評比，其中，外觀及色澤由農業部桃園區農業改良場兩位研究員擔任評審評比，柔嫩度及甜度則由專業儀器檢測，十分專業及客觀。綜合評選，從外觀品質到實際口感層層把關，選出最具代表性的優質綠竹筍。

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115年蘆竹區綠竹筍評鑑，冠軍陳麗美。圖：區公所提供

蘆竹區長李岳壇表示，透過每年辦理綠竹筍評鑑活動，不僅鼓勵農友精進栽培與品質管理技術，也讓更多民眾認識蘆竹在地優質農產，進一步帶動農業行銷與地方產業發展。近年來農友積極導入安全農業與友善耕作理念，使蘆竹綠竹筍品質更加穩定優良，建立良好市場口碑。

透過每年辦理綠竹筍評鑑活動，不僅鼓勵農友精進栽培與品質管理技術，也讓更多民眾認識蘆竹在地優質農產。圖：區公所提供

活動當天除辦理評鑑作業外，也安排得獎綠竹筍展示及推廣交流，促進農友彼此技術分享與經驗交流，共同提升產業競爭力。區公所也誠摯邀請市民朋友踴躍支持在地農產品，一同品嚐當季最新鮮、最甘甜的蘆竹綠竹筍。區公所未來將持續結合農會及農民團體，推廣優質農產品品牌，協助農民拓展行銷通路，打造蘆竹成為桃園重要的優質農業產區。

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