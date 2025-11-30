蘆竹區工廠大火濃煙密布 環保局籲請民眾關緊門窗
記者陳華興／桃園報導
位於蘆竹區龍安街二段一三四0巷的鐵皮工廠在三十日上午七時九分傳出火警，警消接獲報案後出動第三大隊大竹分隊消防人員五十一名，消防車十九輛、救護車二輛前往搶救，由於火勢燃燒猛烈，濃煙高竄天際，警消表示，目前無人員受困，起火原因仍待調查。
起火地點是鐵皮工廠，疑似電纜線起火燃燒，導致冒出大量濃煙，環保局呼籲民眾將門窗關好，避免被濃煙波及，影響範圍包括中壢區內定里、蘆竹區中福里及新莊里、以及大園區五權里等地區。
因大火造成濃煙瀰漫，市府呼籲，下風處區域可能產生異味，受影響區域的民眾，應盡量待在室內並緊閉門窗、減少外出，如有外出必要請務必戴好口罩，敏感族群更應多加注意防護措施。
