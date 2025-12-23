蘆竹及大園區捷運周邊人行友善改善工程動工

三民路二段人行道完工模擬圖。（捷工局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園捷運綠線為串連大園、蘆竹、桃園及八德主要骨幹，即將於一一五年由G十一藝文特區站通車至G十五b坑口站，開啟桃園交通路網新篇章。捷運車站為城市重要通勤樞紐，綠線通車後將帶動車站周邊人潮，為優化行人通行路線及打造友善無礙人本環境，市府捷運工程局積極爭取並獲中央補助及市府自籌經費，總經費約新臺幣一點三億元，進行中正北路、南崁路二段、三民路二段捷運周邊人行道改善工程。

捷工局表示，該工程已設計完成並經核定，分兩案招標，皆順利完成工程決標，二十三日正式動工，工程範圍西起大園區三民路二段，東至蘆竹區中正北路，工程項目包括人行道鋪面更新、無障礙斜坡道，庇護島及行穿線配合開口調整等優化措施。施工期間將於既有人行道增設護欄、警示燈等設施，維持民眾通行安全，施工造成民眾不便之處，懇請市民朋友多加包涵，捷運工程局將督促施工團隊秉持最短施工期程原則，早日完成工程。

市府捷運工程局利用捷運施工落墩後變寬的中央分隔島，把人行道上的電力、電信等管線箱體移進去，並於分隔島規劃自行車停車空間，除了將既有人行道鋪面改善，並規劃無障礙坡道、公車避車彎、增加機車停車彎，另外捷運車站已透過退縮腹地整體規劃，擴大行人通行空間，並與既有人行道銜接。為因應一一五年底優先通車路段，市府啟動整合相關單位，延續周邊人行道改善、公車及YouBike等轉乘設施，以提升民眾通行安全與捷運轉乘便利性。

市府捷運工程局劉慶豐局長表示，桃園市持續推動城市轉型，捷運路網日趨成型，人本環境日顯重要，蘆竹及大園區捷運周邊人行友善改善工程為捷運周邊人本環境改善示範起點，可望為捷運綠線優先通車路段帶來安全與安心的人行環境。未來透過捷運通車路段可逐步擴展並串連人行友善範圍，為桃園市民打造安全、友善、舒適、便利的交通運輸與生活環境。此外，建設帶動城市發展，同時也會帶來民眾的不便，施工期間造成的不便，敬請市民朋友體諒與配合。