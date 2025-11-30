蘆竹地下工廠大火竄黑煙 環保局將罰最高2000萬

桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠於30日早上7時許發生大火，現場堆放的大量電纜、塑膠及廢金屬燃燒，釋放出濃密黑煙，煙柱高達數十公尺，驚動四周居民！環保局表示，該業者已違反《廢棄物清理法》和《空氣污染防制法》，違規行為最高可被處以2000萬元罰款。此外，環保局已要求業者限期提出廢棄物處置計劃書，避免因不當堆置或搬運導致二次污染。

桃園蘆竹某工廠30日早上發生大火，造成當地空氣汙染，環保局將開罰。（圖／ 環保局提供 ）

環保局表示，接獲119通報後立即啟動空污緊急應變機制，迅速派員前往現場監控空氣品質及環境污染情況，針對PM2.5、PM10及揮發性有機物（TVOC）等空污指標進行檢測。同時透過數據模擬現場風向與風速，預測黑煙可能飄向中壢區內定里、蘆竹區中福里、新莊里及大園區五權里等下風地區，提醒民眾提高警覺，做好防護措施。

市府迅速啟動橫向通報機制，第一時間向警消、民政及衛生單位發出警示，並提醒民眾緊閉門窗、減少外出以策安全。環保局表示，該非法工廠現場堆放大量廢棄電纜與塑膠外殼，未經主管機關核准，已違反《廢棄物清理法》第46條第1項第3款規定，將依法移送法辦，最高可處以1500萬元罰金。

此外，火警產生大量濃煙造成空氣污染，依《空氣汙染防制法》第32條規定，最高可再裁處500萬元。兩項違規合計最高可罰2000萬元。市府將持續加強查緝，守護市民健康與環境安全！

針對火災後產生的大量廢棄物及受污染物料，環保局已依《廢清法》要求業者限期提交廢棄物處置計畫書，確保不會因不當堆置或搬運造成二次污染。 後續清理作業將全程嚴格監控，若業者未在期限內完成清理，將按日連續開罰，確保污染源徹底移除。時，環保局也持續監測空氣品質，若數據異常，將立即擴大警戒範圍並啟動應變措施，全力守護民眾健康與安全！

