蘆竹地下工廠大火竄黑煙 環保局將罰最高2000萬
桃園市蘆竹區龍安街二段一處地下工廠於30日早上7時許發生大火，現場堆放的大量電纜、塑膠及廢金屬燃燒，釋放出濃密黑煙，煙柱高達數十公尺，驚動四周居民！環保局表示，該業者已違反《廢棄物清理法》和《空氣污染防制法》，違規行為最高可被處以2000萬元罰款。此外，環保局已要求業者限期提出廢棄物處置計劃書，避免因不當堆置或搬運導致二次污染。
環保局表示，接獲119通報後立即啟動空污緊急應變機制，迅速派員前往現場監控空氣品質及環境污染情況，針對PM2.5、PM10及揮發性有機物（TVOC）等空污指標進行檢測。同時透過數據模擬現場風向與風速，預測黑煙可能飄向中壢區內定里、蘆竹區中福里、新莊里及大園區五權里等下風地區，提醒民眾提高警覺，做好防護措施。
市府迅速啟動橫向通報機制，第一時間向警消、民政及衛生單位發出警示，並提醒民眾緊閉門窗、減少外出以策安全。環保局表示，該非法工廠現場堆放大量廢棄電纜與塑膠外殼，未經主管機關核准，已違反《廢棄物清理法》第46條第1項第3款規定，將依法移送法辦，最高可處以1500萬元罰金。
此外，火警產生大量濃煙造成空氣污染，依《空氣汙染防制法》第32條規定，最高可再裁處500萬元。兩項違規合計最高可罰2000萬元。市府將持續加強查緝，守護市民健康與環境安全！
針對火災後產生的大量廢棄物及受污染物料，環保局已依《廢清法》要求業者限期提交廢棄物處置計畫書，確保不會因不當堆置或搬運造成二次污染。 後續清理作業將全程嚴格監控，若業者未在期限內完成清理，將按日連續開罰，確保污染源徹底移除。時，環保局也持續監測空氣品質，若數據異常，將立即擴大警戒範圍並啟動應變措施，全力守護民眾健康與安全！
延伸閱讀
影/「6條通」通緝犯突暴走咆哮 北車區間車內乘客嚇壞
貓咪報恩！台中警餵食換來捕蛇服務 派出所蛇患減半
台中越南移工獵殺石虎還剝皮販售 同鄉一審遭判12月
其他人也在看
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 22 小時前
冷空氣「一路凍到下周末」 北部低溫恐剩12°C
【記者黃泓哲／台北報導】台灣未來一周持續受到東北季風影響，天氣將愈來愈冷。天氣風險公司分析師歐宗學表示，從周二起（12月2日）桃園以北、東半部開始轉雨，周三（12月3日）降溫明顯，北部白天高溫僅18至20°C，清晨低溫更下探12至13°C，這波東北季風會一路影響到周五。另一方面，菲律賓東方海面雖有新的熱帶系統發展，但路徑不會影響台灣。壹蘋新聞網 ・ 1 小時前
今變天「全台有雨」！下波冷空氣將報到 低溫下探14度
今（30日）環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。中天新聞網 ・ 10 小時前
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團EBC東森新聞 ・ 1 天前
「入冬首波冷氣團」要來了？鄭明典曬1圖給答案 明顯降溫時間點曝光
鄭明典表示，根據預報圖的色階對應溫度，綠色系和藍色系交會處代表6度，「6度有特別的意思，因為在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差8度，6＋8＝14，剛好是『大陸冷氣團』的門檻！如果大氣沒飽和，那溫差會大於8度，而如果大氣很乾燥，那就要考慮輻射冷卻。...CTWANT ・ 3 小時前
V型降溫來了！下周冷空氣強襲「恐探12度」 最凍時間點出爐
把握好天氣！中央氣象署表示，今（30）日台灣各地溫暖，這樣的天氣型態會持續至周二白天（12月2日），周二晚間另一波東北季風南下，到時北部、宜蘭溫度明顯轉涼，最冷時間點落在周四清晨，台北、宜蘭可能下探15度，中南部屆時若雲量偏少，不排除受到輻射冷卻影響下探至12至13度，直到周五溫度明顯回升。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
強冷空氣週三報到「北東跌冰窟」 日夜溫差將達10度
週末喜迎暖洋洋好天氣，高溫上看30度，不過局部地區需留意輻射冷卻效應，晚間至凌晨將出現明顯低溫，日夜溫差幅度達10度，提醒早出晚歸者與年長族群外出做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 1 天前
明起水氣增！上班日「雨區擴大」4地溼答答 下週末再變天
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 1 天前
好天氣沒了！下週連4天濕冷 這天起恐大降溫「下探12度」
今（30）日同樣受到偏東風環境影響，迎風面東部地區雲量較多，不過降雨並不明顯。天氣風險分析師歐宗學表示，今日將開始有水氣移入，預估西半部地區雲量也會增多，從晴天漸轉多雲或陰，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大且雨勢微弱。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度
即時中心／徐子為報導明（30）、後（1）兩天水氣增多，中央氣象署預報指出，受到中層雲系通過影響，明天起基隆北海岸、恆春半島及東部地區有局部短暫雨；下一波明顯的天氣變化在下週二（2日）晚間，東北季風增強影響，北部、東部會濕涼到下週五（5日）。民視 ・ 22 小時前
明起3地轉濕涼！週二雨區擴大「低溫下探12度」 未來降雨趨勢出爐
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 22 小時前
「V型降溫」快來了！12/4清晨最冷 恐暴跌至12度
中央氣象署表示，今（30日）各地大多為多雲到晴，中午起中高層雲系通過，西半部及澎湖雲量增加，有零星飄雨的機率，12月2日晚間另一波東北季風南下，屆時北部、宜蘭溫度明顯轉涼。中天新聞網 ・ 3 小時前
天琴颱風生成TD31恐接續生成！週末天氣預報先看
文 編號第 27 號颱風天琴已生成，目前為輕度颱風（國際命名 KOTO），還有熱帶性低氣壓TD31最快週六增強為「洛鞍」颱風，天琴颱風未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。景點+ ・ 1 天前
基隆自來水遭油污染！多區飄汽油味 醫示警「1物質」恐致癌
基隆河八堵抽水站驚傳油污事件，導致基隆市七堵、安樂、仁愛與信義等區，有多名住戶反映「自來水充斥汽油味」，且水塔也出現油味殘留。醫師表示，石油常見有機化合物包括苯、甲苯等，長期接觸可能引發頭暈、頭痛，甚至可能增加癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
LIVE／暖天氣結束！「這時間」台灣恐成凍番薯 氣象署最新說明
即時中心／廖予瑄報導全台大降溫！中央氣象署表示，下週二（12/2）開始預計會有一波東北季風增強，並帶來明顯降溫，溫暖的天氣預計在本週結束。氣象署將在今（30）日下午3時30分帶來最新說明。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》直播。民視 ・ 2 小時前
白天回溫到28度！ 下週二再降溫、北台灣轉濕涼
氣象署指出，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，尤其竹苗局部地區來到10至12度，而南部及花東為18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物；隨著...CTWANT ・ 1 天前
強冷空氣下週南下衝台灣！專家示警：恐變大陸冷氣團
生活中心／楊佩怡報導今（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受上較為溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，民眾外出須注意保暖，適時添加衣物。至於未來的天氣狀況，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣將快速南下，下週「這天」入夜後氣溫驟降，冷空氣影響加劇，各地會冷得很有感。民視 ・ 1 天前
空污微量擴散記得戴口罩！全台氣溫「這天」回暖 高溫上探28度
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導中央氣象署指出，受東北季風影響，今（28）日全台早晚氣溫偏低，各地清晨低溫多落在17至18度，北部與東半部白天高溫僅有19至2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
冷空氣逼近！12/3起全台明顯降溫 中部以北下探14度 先濕冷後乾冷
[Newtalk新聞] 中央氣象署最新月長期預報指出，台灣將在12月3日至6日期間受一波明顯冷空氣影響，氣溫將逐日下滑，天氣型態將從濕冷逐漸轉為乾冷，預估中部以北及宜蘭的空曠地區，低溫會落在14至17度之間；南部、花東與澎湖沿海空曠地區低溫約16至19度；金門預測13至14度，馬祖更低至11至13度。氣象粉專「林老師氣象站」提醒，這波降溫範圍廣、時間長，民眾務必留意穿著保暖。 今日（30日）水氣略增，北台與東半部天氣較不穩定，包括基隆北海岸、東部地區與恆春半島都有局部短暫雨，其他地區也可能出現零星降雨，外出建議攜帶雨具。白天高溫仍有24至28度，但清晨輻射冷卻明顯，新竹至嘉義低溫僅13至16度，內陸與近山區可能更低，其他地區約16至20度，日夜溫差相當大；離島方面，澎湖多雲短暫雨，氣溫20至23度；金門晴時多雲，13至23度；馬祖晴到多雲，14至20度。 氣象署表示，明天至週二白天將有中層雲系通過，明天水氣偏多，北海岸、東半部與恆春半島有局部短暫雨，中部以北及南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲天氣。明晚起至週二白天，水氣略減，桃園以北及宜蘭仍有局部降雨，花東與中南部山區亦有零星雨，其新頭殼 ・ 10 小時前