蘆竹工廠大火 黑煙直竄籲緊閉門窗

祝融之災，桃園市、蘆竹區，龍安街二段，有一間鐵皮回收工廠，上午7點10分左右發生火警，濃濃黑煙直竄天際，還好並沒有發現有人受困，由於事故現場，是連棟鐵皮構造建物，存放許多回收電線、電纜、塑膠布料，燃燒產生大量濃煙，空氣傳出臭味，桃園市府發布緊急通知，呼籲中壢、大園、蘆竹一帶的民眾緊閉門窗、避免外出。

火勢猛烈，伴隨大量濃煙，消防人員拉起水線灌救，救災行動相當危險，消防局出動第三大隊前往救援，初步懷疑是電纜起火。附近慈濟志工緊急出動，準備礦泉水和一些飲品，給消防弟兄補充水分、補充體力，幸好現場沒有人員受困，讓前來關懷的慈濟志工，安下心來。

