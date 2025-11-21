蘆竹新行政園區與桃林鐵路 劉勝全議員：市府應督促工程進度

【記者范文濱／桃園報導】

蘆竹新行政園區原BOT案改由市府自行興建，目前正辦理配置規劃及樓層設計，完成後將向都發局申請公共設施用地多目標使用。專案管理招標預計114年底完成，115年辦理統包工程，116年完成細部作業，121年完工。劉勝全議員市政總質詢中，建議市府妥善規劃九個單位使用需求，包括警察局交通隊與停車空間配置，以確保行政運作順暢並方便民眾使用，並要求相關單位協調整合。

劉勝全議員指出，桃林鐵路第六期地景輕軌旅營造計畫原計畫總經費八千七百五十萬元，經交通署補助與市府自籌後，目前剩餘四千八百萬元。針對工程規劃，建議市府應優先完成自行車廊帶及休憩節點，並依年度預算分年編列，以確保桃林五期至六一端點及環島一號線串聯工程順利推進，同時兼顧安全與觀光品質。

在校舍規劃方面，大竹國小已取得約0.62公頃土地，預計明年年中完成，將增建32間教室；五福國小重劃案也已啟動，解決土地不足及學生人數增減問題。光明國小缺乏室內活動空間，劉勝全議員要求應增設天幕或活動場地，提升學生運動及活動品質，並持續關注周邊校舍規劃及設施完善，確保教育資源公平與有效運用。

劉勝全議員進一步說明，蘆竹行政園區、鐵路輕軌及校舍建設是區域發展的核心，呼籲市府加速工程進度、合理配置資源，確保公共建設、交通及教育設施同步落實，全面提升居民生活便利與城市發展品質，讓地方建設更具整體性與前瞻性。

