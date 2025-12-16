蘆竹海岸遭偷排超標1萬倍重金屬泥漿廢水 12億不法所得被沒收

〔記者黃宜靜／台北報導〕環檢警聯手破獲1起偷排廢水事件，查獲桃園市蘆竹區良○國際股份有限公司長期趁深夜大量偷排含重金屬泥漿廢水，造成海岸線大量堆積淤泥，全案經桃園地檢署偵查終結，於今年12月3日依違反「廢棄物清理法」及「水污染防治法」等刑責規定，將涉案2家公司與24名行為人提起公訴，並扣押及向法院聲請沒收犯罪所得逾新台幣12億元，後續並將追繳水污染防治費及令污染行為人清理污染水體淤泥。

此案由環境部環境管理署中區環境管理中心、桃園地方檢察署及其指揮的法務部調查局北部地區機動工作站、台中與彰化憲兵隊等機關組成專案小組。該案緣於2020年10月，前環保署環境督察總隊北區環境督察大隊進行環境污染調查時，發現良○公司利用深夜時段繞流排放含有害健康物質銅、鉻等重金屬的高濃度懸浮物泥漿廢水，污染廢水所經的水體及造成位於蘆竹下游出海口海岸線堆積淤泥。

環管署表示，經架設監控設備，掌握若干重大違法事證後，便報請桃園地檢署指揮偵辦，期間業者為規避查緝，除於夜間派遣俗稱小蜜蜂監控廠區外圍是否有警車或環保稽查人員，以便即時以無線電通報廠內停止排放廢水外，並多次以停止作業來躲避查緝行動。

環管署續指，因此在2024年10月起，升級監控設備與傳輸系統，並運用無人機搭載紅外線熱顯像儀進行夜間多時段空拍，掌握廠內夜間違法排放廢水相關運轉機具熱源位置，並取得多項重要具體違法事證，終於於今年8月17日深夜當場查獲良○公司利用開關閥門及私設管線，將貯存於回收池內的高濃度懸浮物有害泥漿廢水，利用大馬力抽水馬達繞流排出廠外排水溝的惡劣行徑。

中區環境管理中心指出，良○公司從事土石加工，領有廢水貯留許可文件，依規定製程廢水應全數回收使用，不得排放。然而卻長期於夜間到凌晨時段，將大量泥漿廢水繞流排放至場外溝渠，經採樣蒐證，排放廢水中懸浮固體濃度最高達505,000mg/L，超過放流水標準1萬倍以上，且含有銅、鎳、總鉻等有害健康物質，嚴重破壞國土環境與水體品質。

另外，在偵辦期間向上溯源，進一步查獲新北市弘○貨運公司在未領有廢棄物清除處理許可文件情況下，自2020年起違法收受來自大台北地區營建工地的廢皂土(廢泥漿)，載往無處理廢棄物資格的良○公司傾倒，再繞流偷排這些高濃度懸浮物有害泥漿廢水，牟取暴利，不法所得利益9千7百餘萬元，均由桃園地檢署查扣並宣告沒收。

環管署表示，良○公司目無法紀之惡行，已違反水污染防治法第18條之1、第35條及第36條，以及廢棄物清理法第41條及第46條等規定，最重可處5年有期徒刑，得併科高額罰金。另，該公司未領有廢水排放許可證卻繞流排放廢水並污染水體，將分別依水污染防治法第11條及第71條規定，追繳水污染防治費及令相關污染行為人清理污染水體淤泥。

環管署呼籲業者，應恪遵環保法規，切勿心存僥倖以身試法。環保機關將持續秉持「環境正義、使命必達」的核心信念，深化行政機關與司法警察機關聯防機制，不畏艱難全力打擊環保犯罪，守護永續家園環境。

